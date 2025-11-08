Successos
Un camió cisterna bolca a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar i provoca uns tres quilòmetres de congestió
El tràiler, que transporta oli mineral, ha xocat amb un turisme i ha patit una petita fuita
Un camió cisterna ha bolcat aquest dissabte al migdia a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i provoca uns tres quilòmetres de congestió en ambdós sentits de la marxa, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit (SCT).
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 13.52 hores al quilòmetre 300,6 de l'AP-7. Per causes que s'investiguen, el tràiler ha xocat amb un turisme i ha quedat travessat a la mitjana de l'autopista, ocupant un carril per banda.
El camió cisterna transporta oli mineral i ha patit una petita fuita. Sis dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona, han donat assistència als implicats i han segellat la fuita a la cisterna, totalment recollida a l'interior d'una cubeta.