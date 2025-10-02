Gastronomia
Les millors braves del món es fan en aquest poble de Tarragona, segons un jurat popular
El públic del concurs Palència Brava 2025 ha escollit aquestes patates braves com les millors del món
Lo Punyetero, un restaurant de Tortosa, ha aconseguit un lloc d’honor en el prestigiós concurs Palència Brava 2025, després de ser elegit pel públic com a autor de les millors patates braves del món. Encara que el veredicte del jurat professional va coronar una altra proposta, la recepta del xef Nil Aragonés es va alçar amb la menció especial del jurat popular, deixant clar que la seva cuina connecta directament amb el gust dels comensals.
El plat, batejat com Les Nostres Patates Punyeteres, va seduir els assistents i a aquells que van seguir la final en streaming. La combinació de tècnica, sabor i una posada en escena provocadora va fer que la tapa s’imposés entre les 19 receptes finalistes, procedents de diferents racons d’Espanya.
Nil Aragonés, amb només 27 anys, va defensar en directe la proposta del restaurant tortosí davant d’un jurat i un públic entregat. La seva trajectòria en cuines com El Celler de Can Roca o Miramar es reflecteix en la precisió de la seva feina. Les braves s’elaboren a partir de patata agra en doble cocció i es coronen amb una intensa salsa a base de sofregit de xoriço de Lleó i una maionesa picant d’all confitat. Un toc de cibulet i molles de xoriço arrodoneixen un plat descarat i memorable.
El certamen, celebrat a l'Hotel Rey Sancho de Palència, va reunir a alguns dels talents més creatius de la gastronomia actual. A més del públic general, un jurat format per xefs, crítics i influencers va valorar cada proposta pel seu sabor, tècnica, presentació i viabilitat en sala. Encara que el primer premi del jurat va ser per a una proposta madrilenya, el reconeixement popular va ser per a aquest restaurant de Tortosa.
Baix Camp
Sembla Mart, però és Tarragona: la ruta ideal per fer en família que finalitza en una cova
Daniel Cabezas Ramírez
El Punyetero, instal·lat a l’antic local del bar La Tertúlia, en plena plaça de l’Ajuntament, combina tradició i modernitat, ja que disposa de plats de temporada, postres casolanes i un cuidat celler amb protagonisme de vins DO Terra Alta.
Amb aquest reconeixement, Tortosa s’inscriu al mapa internacional de la tapa més popular d’Espanya: la brava. I ho fa gràcies a aquesta proposta tortosina. El Punyetero ha aconseguit que un municipi de Tarragona destaqui en una competició global, demostrant que les grans idees poden sorgir des d'allò més local.