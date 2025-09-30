Judicial
L'Ajuntament de Tortosa es personarà com acusació popular en el cas de l'agressió a dues trans
El consistori actualitza el pla de mesures antifrau i s'adhereix al codi ètic del servei públic de Catalunya
L'Ajuntament de Tortosa es personarà com a acusació popular en el cas de l'agressió trànsfoba que investiga el jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa. Dues dones van patir una agressió transfòbica per part d'un home, i alguns testimonis ho van gravar amb els telèfons mòbils.
El presumpte agressor va ser detingut pels Mossos d'Esquadra i està acusat dels delictes d'assetjament i lesions. Dies més tard, va tornar a ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament i acostar-se a les víctimes. El consistori ha aprovat per unanimitat personar-se en el cas, en un ple extraordinari aquest dimarts. En la sessió plenària també s'ha aprovat actualitzar el pla de mesures antifrau i l'adhesió al codi ètic del servei públic de Catalunya.
Baix Ebre
Detingut un home per agredir dues persones transsexuals a Tortosa
Redacció ACN
En el plenari també s'ha aprovat el compte general de 2024, que inclou els comptes del consistori, l'entitat pública empresarial local Hospital i Llars de la Santa Creu, de les societats mercantils Gestió Sanitària i Assistencial, Tortosa Salut, Tortosa Media, Tortosasport, GUMTSA, el Consorci Turístic de la Ruta dels Tres Reis, l'Empresa Municipal de Serveis Públics i l'Escorxador de Tortosa. Junts per Tortosa i la CUP s'han abstingut.