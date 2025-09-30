Diari Més

L'Ajuntament de Tortosa es personarà com acusació popular en el cas de l'agressió a dues trans

El consistori actualitza el pla de mesures antifrau i s'adhereix al codi ètic del servei públic de Catalunya

Un instant de la baralla entre tres persones a Tortosa.

ACN

L'Ajuntament de Tortosa es personarà com a acusació popular en el cas de l'agressió trànsfoba que investiga el jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa. Dues dones van patir una agressió transfòbica per part d'un home, i alguns testimonis ho van gravar amb els telèfons mòbils. 

El presumpte agressor va ser detingut pels Mossos d'Esquadra i està acusat dels delictes d'assetjament i lesions. Dies més tard, va tornar a ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament i acostar-se a les víctimes. El consistori ha aprovat per unanimitat personar-se en el cas, en un ple extraordinari aquest dimarts. En la sessió plenària també s'ha aprovat actualitzar el pla de mesures antifrau i l'adhesió al codi ètic del servei públic de Catalunya.

En el plenari també s'ha aprovat el compte general de 2024, que inclou els comptes del consistori, l'entitat pública empresarial local Hospital i Llars de la Santa Creu, de les societats mercantils Gestió Sanitària i Assistencial, Tortosa Salut, Tortosa Media, Tortosasport, GUMTSA, el Consorci Turístic de la Ruta dels Tres Reis, l'Empresa Municipal de Serveis Públics i l'Escorxador de Tortosa. Junts per Tortosa i la CUP s'han abstingut.

