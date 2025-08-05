Policial
Detingut un home per agredir dues persones transsexuals a Tortosa
Una de les víctimes ha estat imputada per agressió
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home a Tortosa com a presumpte autor dels delictes d'assetjament, per motius de transfòbia, de i lesions. Els fets es van produir cap a les vuit del vespre a plena llum del dia, al centre històric de Tortosa, concretament a la plaça Gerard Vergés.
L'arrestat va insultar a les dues víctimes i la situació va acabar en una baralla entre tots tres. El detingut també va rebre cops amb una barra de ferro per part d'una de les dones, com es pot visionar en un vídeo que circula per les xarxes socials i com han confirmat fonts policials a l'ACN. L'individu ha denunciat a la dona, que està imputada per un delicte de lesions.