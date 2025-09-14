Metereologia
Les fortes pluges inunden zones de l'Ametlla de Mar
Els Bombers han hagut de revisar els carrers i netejar la calçada després de la tempesta d'aquest matí
La forta tempesta que ha caigut aquest diumenge al matí sobre diversos municipis ebrencs ha afectat, sobretot, a l'Ametlla de Mar, causant inundacions en diverses zones i fent necessària la intervenció dels Bombers de la Generalitat.
Segons informa el cos, la tempesta ha estat curta però intensa, i ha afectat sobretot la zona de Sant Jordi d'Alfama. Per aquest motiu, els Bombers han revisat els carrers, retirant mobiliari urbà de la via pública i fent neteja de calçada.
Des de les 19 h d'ahir i fins a les 10 h d'aquest matí, en canvi, els Bombers només han atès un avís derivat de la pluja. Es tracta de la retirada d'un arbre caigut a Gandesa. L'avís l'han rebut a les 3.17 h de la matinada.
Ahir, el Meteocat va activar un avís per intensitat de pluja a diverses comarques de Tarragona. Aquest ha entrat en vigor a les 2 de la matinada i es mantindrà fins a les 14 h.
Al Baix Ebre l'alerta és taronja, que correspon a un nivell de perill alt (3 sobre 6). La situació és la mateixa al Baix Camp, mentre que al Montsià el risc és moderat.
Marta Omella