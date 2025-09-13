Meteorologia
El Meteocat activa l’alerta taronja per pluja intensa a Tarragona aquest diumenge
L’avís afecta especialment el Baix Ebre i el Baix Camp, mentre que al Montsià el risc serà moderat
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís per intensitat de pluja que afectarà diverses comarques de Tarragona diumenge al matí. L’alerta taronja, que correspon a un nivell de perill alt (3 sobre 6), estarà activa al Baix Ebre i al Baix Camp, mentre que al Montsià el risc serà moderat, amb nivell groc.
L’avís entrarà en vigor a les 2 del matí i es mantindrà fins a les 14 hores. Segons les previsions, es podria superar el llindar de 20 litres en 30 minuts, fet que comporta la possibilitat de pluges molt intenses en intervals curts de temps.
El Meteocat recomana seguir amb atenció l’evolució de la situació i prendre precaucions davant possibles incidències derivades dels xàfecs, especialment en desplaçaments i activitats a l’aire lliure.
Aquest avís arriba després dels aiguats registrats dissabte a la tarda a l’est de l’Anoia, el nord del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Una forta tempesta, amb calamarsa i ratxes de vent, va deixar registres destacats de precipitació: 52,6 litres a Viladecavalls, 45,6 a Olesa de Montserrat i 42,2 a Terrassa, segons dades recollides per diverses estacions meteorològiques.
Les pluges van provocar esllavissades i despreniments que han obligat a tallar tres carreteres a l’entorn del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat: la B-112 a Collbató (Baix Llobregat), la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol, i la BP-1121 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat.