Platges
Bandera vermella a totes les platges d’un poble de Tarragona per l’aparició d’una taca viscosa
L’Agència de Residus de Catalunya investiga quina substància és i si pot ser perjudicial per a la salut de les persones
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) ha tancat preventivament totes les platges de la població, entre l’Alguer i el límit a la zona nord del terme municipal, i s’ha prohibit el bany. L’aparició d’una taca «blanca de textura viscosa» aquest dijous ha fet activar la prealerta del CAMCAT (pla especial d’emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya).
Les taques aparegudes «tenen olor química», «com de gasolina» i s’han estès per tot el litoral calero. La primera taca es va detectar a la platja de Pixavaques, a prop de la sorra. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) està analitzant la substància per determinar què és i si pot ser perjudicial per a les persones i el medi ambient.
Montsià
El poble de Tarragona més barat per a jubilar-se: pisos assequibles i qualitat de vida
Daniel Cabezas Ramírez
El primer avís de la possible contaminació a les platges de l’Ametlla de Mar es va donar a les quatre de la tarda d’aquest dijous a Pixavaques però va acabar afectant des de la platja de l’Alguer fins a les Tres Cales. El consistori va avisar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que va indicar que la gestió de la situació era «competència municipal». Aquest divendres la taca s’havia escampat per altres platges i cales de l’Ametlla i s’han tancat totes preventivament.
El consistori ha muntat un dispositiu de seguiment amb l’ajuda de l’ARC i tots els cossos de seguretat -Policia Local de l’Ametlla de Mar, Agents Rurals, Salvament Marítim i Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil- que estan ajudant a prendre mostres i fer seguiment amb les seves embarcacions. L’alcaldessa Eva del Amo ha remarcat que el prioritari és determinar de quina substància es tracta i de si pot ser perjudicial, per després esbrinar l’origen de la contaminació.