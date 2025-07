Els municipis afectats per l'incendi de Paüls comencen a inventariar els danys a particulars

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els alcaldes cinc municipis afectats per l'incendi de Paüls, Aldover, Xerta, Alfara de Carles i Tivenys han facilitat un document als damnificats pel foc. Aquesta setmana es vol fer balanç de tots els danys que ha provocat l'incendi als cinc termes municipals per començar a treballar en les accions més urgents, com donar accés a finques i restablir serveis. Però també es parla ja de la reparació i la gestió de les 3.300 hectàrees cremades això com de les accions que cal plantejar per gestionar els boscos del Parc Natural dels Ports i tenir «infraestructures estratègiques». «Si a la pròxima no tenim tot el que fa falta, ho arrasarà tot», ha advertit l'alcalde de Paüls, Enric Adell.

La presidenta Noemí Llauradó i diputats de la Diputació de Tarragona visiten aquest dilluns la zona afectada per l'incendi i ja han ofert als pobles assistència tècnica i recursos per a recuperar serveis municipals. Llauradó ha apuntat que de les reunions que mantindran amb els alcaldes i afectats es començaran a concretar els ajuts que pot oferir l'ens provincial. «Ja estem treballant en l'àmbit jurídic de quina manera aquestes assistències tècniques poden ser el més ràpid possible», ha dit.

Les brigades de carreteres ja van donar suport als municipis la setmana passada, a Xerta, i s'avaluarà si es pot augmentar l'aportació de la Diputació al Parc Natural dels Ports o si als ajuts excepcionals per a la reparació dels béns i serveis públics municipals per fenòmens meteorològics o altres situacions excepcionals s'hi pot incloure els danys produïts per l'incendi, sobretot per a la reparació de camins i accessos als municipis. «Tot el que se'ns demani des dels ajuntaments i vegem que sigui competència de la Diputació, hi posarem de la nostra part», ha dit Llauradó.

Actuacions a curt, mitjà i llarg termini

Enric Adell, en nom dels cinc alcaldes afectats pel foc, ha explicat que es reuniran amb tots els veïns damnificats entre aquest dilluns i dimarts, se'ls facilitarà un formulari per tenir el detall de tots els béns afectats pel foc i es donarà informació sobre la planificació dels possibles ajuts que es podran sol·licitar.

La prioritat a curt termini és ajudar a recuperar accessos a finques i cases, i sobretot donar un cop de mà a les persones «que ho han perdut tot i no tenen cap servei». El terme municipal amb més afectacions urgents és Xerta. «Hem de centrar els esforços inicials on hi hagi més emergència», ha dit l'alcalde de Paüls.

A mitjà termini, la Diputació i el Govern hauran de concretar com es gestiona la zona cremada, una superfície «molt gran de 3.300 hectàrees», perquè els propietaris de zones boscoses i agrícoles no hagin de «posar diners de la butxaca». «Farem tot el possible perquè amb l'instrument que sigui, brigades o plans d'ocupació, es pugui fer una gestió de tota la superfície cremada i que hi hagi una ajuda activa als veïns i veïnes afectats», ha explicat Adell.

Gestió «equilibrada» del bosc

Els alcaldes també reclamen que, a llarg termini, s'haurà de replantejar la gestió dels boscos als Ports i insten al Govern i el Parc Natural dels Ports a asseure's per consensuar-ho. «Esperem que aquest incendi serveixi per a revertir coses que es poden millorar. I millorar no vol dir fer el que volguéssim amb la gestió forestal al nostre terme municipal, que no ho hem dit mai en cap moment. Però cal que en aquelles actuacions que són prioritàries, no es fiquin tants bastons a les rodes», ha demanat l'alcalde de Paüls.

Enric Adell ha reivindicat que moltes infraestructures que s'han fet al poble en els últims anys han sigut «estratègiques per a poder apagar» l'incendi i que, sense elles, com basses on s'han abastit els mitjans aeris d'extinció o pistes per evitar camins de coll d'ampolla, l'abast del foc hauria estat encara més gran. El batlle ha lamentat que dur a terme aquestes actuacions «moltes vegades ha sigut molt difícil» i ha demanat «consensuar i trobar un equilibri per a gestionar aquest bosc».

«Si la pròxima que ve, no tenim tot el que cal, ho arrasarà tot. No cal ser el més intel·ligent de la classe per veure que amb la superfície que queda per cremar, si hagués tirat el vent en direcció contrària, no l'haurien parat i hauria arrasat Paüls, Alfara de Carles, Horta de Sant Joan. No sé on hauria arribat», ha alertat.

Assegurances per als pagesos

Els alcaldes del Baix Ebre també han estat parlant amb els alcaldes que, l'any 2019, van patir l'incendi a la Ribera d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, Vinebre i Flix, entre d'altres. De les converses es tem que els agricultors afectats pel foc no puguin rebre ajuts per la superfície forestal que se'ls hagi cremat o que es vinculin els ajuts per a les zones cultivades a assegurances agràries de cinc anys. Els ajuntaments del Baix Ebre no descarten assumir aquestes assegurances si aquests condicionants es repeteixen ara per als pagesos afectats per l'incendi de Paüls. «Estem parlant de petits propietaris i finques que no estan assegurades, perquè la realitat nostra és una altra de la que pugui ser la Catalunya Central», ha recordat Enric Adell.