L'incendi de Paüls encara no es pot donar per extingit

Els Bombers de la Generalitat encara no poden donar per extingit l'incendi de Paüls, una setmana després del foc. El motiu és que ahir encara hi va haver alguna fumerola que es va haver d'apagar a la zona afectada pel foc.

Està previst que un equip de Bombers es desplaci fins la zona per comprovar els terrenys que van ser arrasats pel foc per comprovar que no hi ha més fumeroles. Per donar-lo per extinguit s'haurà d'esperar almenys 72 hores des de que no s'hagi produït cap fumerola i que la zona estigui freda.