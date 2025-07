El bomber mort a l'incendi de Paüls va créixer a Tortosa i havia treballat al consistori

Muntanyes cremades per l'incendi de Paüls

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa ha decretat dia de dol oficial aquest divendres per la mort d'un bomber aquest dijous mentre participava en les tasques d'extinció de l'incendi de Paüls (Baix Ebre). El consistori tortosí ha expressat el condol al cos d'emergències, especialment al Parc de Granollers on treballava, i als familiars de la víctima, que viuen a Tortosa on el bomber va créixer.

«Estem consternats per la pèrdua d'un servidor públic que també va ser treballador de l'Ajuntament, volem traslladar tot el nostre suport i escalf a amics i familiars en aquests moments tan durs», ha manifestat l'alcalde, Jordi Jordan. El consistori suspèn les celebracions oficials i les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències municipals.

A banda, l'equip de govern municipal de Tortosa ha convocat un minut de silenci a les onze del matí a la plaça de l'Ajuntament. L'agenda de l'alcalde i els regidors serà de caràcter privat.

En el marc del dia de dol, el consistori ha suspès la darrera de les conferències de les Jornades Historiogràfiques del Renaixement, que se celebrava demà i que tractava sobre la confraria dels constructors de Tortosa.