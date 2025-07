Set municipis segueixen confinats per l'incendi de Paüls i cinc carreteres estan tallades

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat aquesta matinada de dimarts el personal lliure de guàrdia davant d'una actuació activa de caràcter extraordinari, el que es coneix com a activació M2, per l'incendi forestal que afecta el parc natural dels Ports i bona part de la comarca del Baix Ebre. La incorporació és obligatòria i els efectius s'han de presentar als seus parcs al més aviat possible. De moment a la zona treballen 74 dotacions terrestres i 250 efectius.

L'incendi ha requerit el confinament de tots els termes i nuclis entre Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i diferents barris de Tortosa (Bítem, Jesús i els Reguers). Aquest matí, el confinament s’ha ampliat a la via verda de Prat de Comte i Pinell de Brai. El tall de les carreteres afecta la C-12, TV-3422, TV-3541, T-301 i N-230 en els trams propers a aquests nuclis.

Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i diferents barris de Tortosa (Remolins, Bítem, Jesús i els Reguers). Aquest matí, el confinament s’ha ampliat a la via verda de Prat de Compte i Pinell de Brai.

Segons han informat els Bombers, el foc ha travessat l'Ebre poc després de la mitjanit a Tivenys, però aquest focus secundari ja està estabilitzat. Un segon focus secundari al flanc esquerre, a l'altra banda de la carretera TV-3541 i que podria obrir un nou potencial de 1.000 hectàrees també s'ha estabilitzat. La part més activa de l'incendi és la zona superior del flanc dret, entre Paüls i Alfara de Carles i la seva evolució és incerta a causa del comportament del vent.

Els Bombers esperen que el vent de marinada del migdia d'aquest dimarts faci pujar la humitat i aturi el flanc dret, però el mateix vent també podria empènyer el flanc esquerre en direcció nord.

El cos d'emergències ha informat que prioritzen el salvament de persones i béns per davant de la contenció d'un foc que ha cremat fins ara 1.500 hectàrees, segons els Agents Rurals. Els efectius també han fet un primer recompte d’estructures afectades dins el perímetre. De moment s’han detectat danys a una granja de pollastres i a jardins de dues cases a Aldover.