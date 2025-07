L'incendi de Paüls ha tingut un comportament «bastant extrem» durant la nit, pel vent

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'incendi de Paüls (Baix Ebre) ha tingut un comportament «bastant extrem» durant la nit, principalment empès pel vent de mestral que bufa a la zona, segons ha explicat el cap dels Bombers, David Borrell, a Catalunya Ràdio. Les ràfegues van passar de 25-30 kilòmetres per hora als 90 a la nit i això ha fet als Bombers «anar de bòlit» entre les deu i la mitjanit. Això ha obligat a «ampliar la zona de confinament». Uns confinaments que Borrell ha descartat aixecar de moment i ha assegurat que com a mínim durant les primeres hores del matí continuaran vigents. La previsió és que el vent afluixi aquesta tarda i això faciliti l'extinció del foc.

Borrell ha insistit que el vent està dificultant «moltíssim» les tasques d'extinció. Ha recordat que també fa dies que no plou a la zona i que les temperatures d'aquest dilluns continuaven sent molt altes.

El cap dels Bombers ha explicat que s'han produït canvis de vent que fan que hi hagi canvis de direccions de focus secundaris i provoca «dificultats afegides». Durant la nit, s'ha produït l'obertura del flanc esquerre, entre Xerta i Paüls, on no han pogut aturar el foc a la carretera. Ara l'objectiu és «contenir» l'eixamplament que s'ha produït i aconseguir que no afecti la Serra de Cardós. «Això seria molt mala notícia», ha manifestat. De fet, en un parell de punts el foc ha travessat el riu Ebre, a Tivenys i entre Tivenys i Tortosa. La situació és millor a la cua de l'incendi, a Alfara de Carles, segons han indicat fonts del cos.

Aquest dilluns a la nit han treballat fins a 289 efectius terrestres i unes 89 dotacions, així com 15 efectius aeris. En aquest sentit, tot el personal lliure de guàrdia dels Bombers s'ha activat i s'ha de presentar a treballar. En total són quatre torns: el sortint, l'actiu i els dos de guàrdia que s'han activat. A més, s'han incorporat fins a onze camions de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

D'altra banda, s'activarà el grup d'estructures col·lapsades de Bombers per valorar els danys materials. De moment, els Bombers tenen constància d'un parell de jardins de cases afectades i una granja de pollastres a Aldover.

Un bomber i quatre persones ateses

D'altra banda, un bomber ha estat atès per un cop de calor, dues persones més han hagut de ser ateses pels serveis mèdics a Xerta i una altra va ser trobada inconscient a Paüls, però finalment se la va donar d'alta in situ. A més, es va atendre una persona per un atac d'ansietat a Tivenys.

Dues cases rurals evacuades

L'incendi ha obligat a evacuar dues cases rurals i a la urbanització el Toscar d'Alfara de Carles s'havien autoevacuat els veïns, menys una persona a qui van haver de treure els Bombers. També es va evacuar la zona dels Masos de Tivenys.

El foc provoca cinc talls en cinc carreteres: la C-12 del kilòmetre 21 a Benifallet, la TV3541 entre Paüls i el kilòmetre 9, la T-301 entre Bítem i Benifallet, la TV3422 entre els Reguers i Alfara de Carles i la T-733 en la cruïlla amb l'N-230b.