Successos
Mor un veí de Camarles de 63 anys després de bolcar el tractor que conduïa
L'accident va tenir lloc en un camí paral·lel a l'AP-7 dissabte al migdia, l'endemà de la mort d'un tractorista a Flix
Un veí de Camarles de 63 anys va resultar mort dissabte al migdia després de bolcar el tractor que conduïa i quedar atrapat a sota. Segons els Mossos, l'accident va tenir lloc cap a dos quarts d'una del migdia en un camí lateral que transcorre paral·lel a l'autopista AP-7, a l'altura de la partida del Pla del Bif.
El tractor circulava equipat amb un corró i va bolcar per causes que es desconeixen. És el segon accident mortal d'un tractorista a les Terres de l'Ebre en menys de dotze hores, després del que va tenir lloc divendres a la nit a Flix (Ribera d'Ebre) i que es va saldar amb també amb la mort del conductor, un veí del municipi de 69 anys.
ACN