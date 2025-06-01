Successos
Mor un home de 69 anys en bolcar un tractor a Flix
El vehicle de la víctima va caure per un talús pròxim al camí de les Veremusses
Un home de 69 anys va morir aquest divendres a la nit després que el tractor que conduïa hagi bolcat i caigut per un talús a Flix (Ribera d'Ebre). Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat els Mossos d'Esquadra, l'accident ha tingut lloc al camí de les Veremusses, pròxim a la carretera C-12.
L'avís al 112 el va donar un familiar de la víctima a les 23:42 hores i fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques, que no van poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos s'han fet càrrec de l'atestat policial per esclarir les causes de l'accident.