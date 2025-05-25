Successos
Rescaten el cos sense vida de la dona accidentada mentre feia espeleologia en una cova de Tortosa
La víctima, de 40 anys, va patir una caiguda a l'avenc de la Crisi, al Parc Natural dels Ports
Els Bombers de la Generalitat van rescat ahir dissabte pels voltants de les 23.00 hores el cos sense vida de la dona accidentada mentre feia espeleologia en una cova de Tortosa.
La víctima, de 40 anys, va patir una caiguda a l'avenc de la Crisi, al Parc Natural dels Ports. Anava amb un grup de companys i la resta de persones que feien l'activitat van resultar il·leses.
L'avís de l'accident es va rebre a les 12.52 hores i els Bombers van activar 12 dotacions, amb efectius dels GRAE i l'helicòpter de rescat. En paral·lel, es van mobilitzar tres ambulàncies del SEM i diverses patrulles dels Mossos.
Davant de les dificultats del terreny, es van activar les unitats de subsol i de muntanya per poder fer les tasques d'investigació judicial. L'extracció es va dur a terme un cop Mossos van realitzar els tràmits judicials per a l'aixecament del cos.
L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicat a l'ACN que la cova de l'Avenc de la Crisi, al massís del Port, forma part de les rutes d'espeleologia de Catalunya i és una de les més importants a la zona.
L'Avenc té una profunditat de 141 metres i és conegut en el món de l'espeleologia, ha explicat, expressant el seu condol a la família, amics de la víctima, i a tot el col·lectiu.
Jordan també ha agraït les tasques dels serveis d'emergència, que ha recordat que van treballar durant moltes hores per localitzar la víctima i, posteriorment, rescatar-ne el cos.