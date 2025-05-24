Successos
Mor una dona de 40 anys mentre feia espeleologia a l’Avenc de la Crisi, a Tortosa
Els Bombers han activat dotze dotacions i la unitat GRAE per accedir a la cova i recuperar el cos, mentre el SEM ha mobilitzat equips d’atenció psicològica i d’emergències
La persona que ha patit l'accident a l’Avenc de la Crisi, a Tortosa, ha perdut la vida. Es tracta d’una dona de 40 anys d’edat, que s’hi ha accidentat mentre practicava espeleologia amb un grup de companys. La resta de persones que feien l’activitat, han resultat il·leses. la unitat GRAE dels Bombers procedirà a realitzar l’extracció del cos.
Des que s’ha rebut l’avís, a les 12.52 hores, els Bombers de la Generalitat han activat immediatament efectius de la unitat GRAE i altres vehicles de suport, així com un helicòpter de rescat. En total, 12 dotacions.
Pel que fa al SEM, ha activat 3 unitats terrestres, un equip conjunt amb Bombers de la Generalitat i un equip de psicòlegs.
Els Mossos d’Esquadra, per la seva banda, han activat diverses patrulles de seguretat ciutadana, el cap de torn regional operatiu. Davant de les dificultats del terreny, han activat les unitats de subsòl i de muntanya per poder fer les tasques d'investigació judicial al lloc.