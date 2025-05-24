Successos
Operatiu de rescat per un ferit en una cova de Tortosa durant una sortida d’espeleologia
Una dotzena de dotacions, el GRAE i un helicòpter treballen per accedir fins al punt on es troba la persona accidentada a l’Avenc de la Crisi
Una persona ha resultat ferida aquest dissabte mentre practicava espeleologia a l’Avenc de la Crisi, una cova situada al terme municipal de Tortosa.
Els fets han tingut lloc al migdia, quan a les 12.52 hores els Bombers han rebut l’avís d’un accident que afectava un grup de persones que realitzaven una exploració subterrània. Una de les integrants del grup hauria patit un accident dins la cavitat, mentre que la resta de participants es troben en bon estat.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre les quals hi ha efectius de la unitat especialitzada en rescats GRAE, un helicòpter amb la unitat conjunta sanitaritzada Bombers-SEM, així com personal procedent de diversos parcs de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre. També hi participen vehicles de comandament i de suport logístic.
Els efectius del GRAE, amb experiència en rescats en entorns de difícil accés com coves o muntanyes, continuen les maniobres per arribar fins a la persona ferida i dur a terme l’extracció amb les màximes garanties de seguretat.