Sant Jordi
El clima primaveral omple de lectors i escriptors els carrers de Tortosa per celebrar Sant Jordi
Els actes han arrencat amb l'homenatge a l'escriptor i poeta Gerard Vergés, mort fa onze anys
El clima primaveral d'aquest dimecres, amb cel clar i temperatures més que confortables a partir de mig matí, han acompanyat i propulsat la celebració de la diada de Sant Jordi al nucli antic de Tortosa. El carrer de Sant Blai, la plaça de l'Àngel i el carrer Cervantes han concentrat, un any més, parades de llibres, roses i també d'entitats. Pels carrers de la ciutat, lectors i escriptors del territori han intercanviat impressions i felicitacions.
La jornada ha arrencat amb el ja tradicional acte d'homenatge a l'escriptor i poeta tortosí Gerard Vergés, que va morir justament el mateix dia de Sant Jordi de fa onze anys. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha aprofitat l'ocasió per anunciar la reedició de dues de les seves obres.
Com és habitual en un dia feiner de Sant Jordi a Tortosa, les fileres d'escolars que visiten la cinquantena de parades omplen el centre neuràlgic de la Diada, entre el carrer Sant Blai i la plaça de l'Àngel i el nucli antic. Entre els més petit, de bon matí també hi passejaven molts grups i parelles de gent gran i a partir de mig matí, molts d'aquells que «s'escapen» una estona de la feina per comprar els llibres i les roses que regalaran o s'autoregalaran.
Cisco Canalda i Maite Bonfill han sortit a donar un tomb de forma improvisada i «han comprat més del que estava escrit». De la llibreria n'han sortit amb diversos exemplars «de l'àmbit de l'espiritualitat» que tant els interessa, i també han comprat una rosa amb un trosset de xocolata. «És un dia per sortir i trobar-te gent, gaudir al màxim, amb aquest bon temps», han insistit.
Dolça rosa
La rosa que va acompanyada d'un tros de la xocolata tortosina Creo és de la Floristeria Jordina Bravo. L'establiment ha preparat 1.300 roses d'autor i les ven en una parada a l'inici del carrer Cervantes. Com explica Paula Cid, que dona un cop de mà durant la diada, ofereixen roses «més velludes i obertes» i amb presentacions que representen Tortosa. Cid ha apuntat que les vendes estan anant molt bé. De fet, abans de migdia ja no els quedaven rosers.
A Tortosa les dues llibreries ocupen la plaça de l'Àngel amb les dues grans parades de llibres i tot el carrer Sant Bali s'omple de les parades de les entitats on es poden trobar també manualitats, llibres de segona mà o altres curiositats. Els escriptors van fonant tombs pels diferents estands on poden signar llibres als lectors. Montse Castellà, cantautora i escriptora, estampa dedicatòries «il·lusionada» del seu darrer llibre Que hi brolle vida i llum. «Sant Jordi és bonic en qualsevol moment, però quan estàs a l'altra banda del taulell, és molt agraït», ha destacat.
El dia de Vergès
La diada de Sant Jordi a Tortosa ha començat amb la commemoració de la mort de l'escriptor tortosí Gerard Vergés, fa onze anys. L'Ajuntament reeditarà, amb l'editorial Comanegra, El pintor tortosí Antoni Casanova, una monografia d'un dels pintors més cotitzats del seu temps a escala mundial, i Eros i art, una obra amb què Vergés va guanyar el premi d'assaig Josep Vallverdú i on expressa la seua passió per la bellesa del món i reflexiona sobre l'erotisme de les obres mestres de la literatura i la pintura.
En l'ofrena floral a l'espai Vergés del parc municipal Teodor Gonzàlez hi ha participat els familiars de l'escriptor, l'alumnat dels instituts Dertosa i Cristòfol Despuig, el professor i escriptor Manel Ollé, l'escultora Cinta Sabaté i el músic Albino Tena. Els actes de l'Any Vergés continuen divendres amb la ruta literària Tortosa, sota l'ombra de Vergés i la taula rodona El llegat de Gerard Vergés amb Manel Ollé, Quim Melchor, Emigdi Subirats, Tomàs Camacho, Carlos Vergés i Sílvia Panisello. Diumenge es farà l'acte Llegat Vergés, que s'organitza amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, i que comptarà amb la participació d'Emigdi Subirats, Coia Valls i Sergi Trenzano.