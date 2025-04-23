Sant Jordi
Júlia Albesa, de La Irreal de Tortosa: el repte de preparar sola un Sant Jordi
La llibretera ha desplegat una gran parada de 45 metres quadrats i set grans taulells a la plaça de l'Àngel per aquest Sant Jordi
Fa setmanes que ella cabila, encarrega i emmagatzema tota la logística per tenir una gran parada de 45 metres quadrats a la plaça de l'Àngel de Tortosa. Ho ha preparat tota sola, en les estones sense clientela, des de la seva petita llibreria, La Irreal. La senyera, les bosses, els datàfons, el canvi, la caixa, l'ordinador, les tisores, la cinta adhesiva, els albarans i una memòria prodigiosa.
«El que em fa més temor és no oblidar-me res i haver escollit bé l'oferta de llibres», diu la Júlia Albesa, propietària de La Irreal de Tortosa. A quarts de sis del matí s'ha posat a transportar caixes amb ajuda de la seva família i algun amic. A quarts de deu, gairebé té més de 450 títols sobre els taulells. És el dia més important de l'any.
Eren gairebé quarts de nou de la nit aquest dimarts i a la llibreria La Irreal encara no s'havia abaixat la persiana. Entre els darrers clients, previsors, que ja feien la compra dels llibres per Sant Jordi, entre les últimes trucades per consultes sobre algun títol, la propietària, Júlia Albesa, feia repàs de tot el que fa setmanes que prepara per poder desplegar la gran parada que ha muntat aquesta diada a la plaça de l'Àngel de Tortosa, a pocs metres de l'establiment.
Albesa ha previst que dormiria poc. A quarts del sis del matí ja havia arribat a Tortosa, des d'Aldover, on viu. Havia aparcat el cotxe a Ferreries i travessava el pont de l'Estat, sota el qual està la seva petita i acollidora llibreria. Amb l'ajuda de la seva família, mare, pare i germana, ha traslladat un centenar de caixes i ha començat a posar taulons i cavallets, embolcallats per la senyera i protegits pels porxos de la plaça.
El seu cap tenia el mapa fet de la distribució dels llibres. El seu staff, format també «per algun client VIP» i una estudiant en pràctiques, seguia les seves ordres: obrir caixes, portar material des de la llibreria, recollir cartó... «La gent que t'estima molt i valora l'esforç que fas et dona un cop de mà», agraeix. La Júlia s'ha encarregat de posar sobre la llarga parada, títol per títol, tots els exemplars que ha encarregat. Els de futbol estan junts, els d'escriptors de l'Ebre a primera fila, els de la llegenda de Sant Jordi van a la darrera taula. «Ara m'adono de la bogeria que he fet perquè no entenc com em cabien tants llibres en tan poc espai (a la llibreria)», diu rient.
Els nervis continguts
Un contratemps i un malentès amb els organitzadors ha retardat el muntatge i les dues últimes taules de la parada s'han hagut de muntar a quarts de deu. Els nervis continguts han esperat pacientment que la brigada municipal mogués unes plataformes que estaven al mig de l'espai de La Irreal. La primera clienta ha aturat el pas mecanitzat que fa estona que manté la Júlia, anar des de les caixes, a les taules. «Tens aquest en català?». Primeres consultes, primers dubtes del dia.
Una llibretera que es fa gran
Aquest és el quart Sant Jordi d'Albesa amb La Irreal. El cinquè d'ella. Ajudar a la companya de la llibreria La Romàntica d'Amposta va ser l'impuls definitiu per aparcar el periodisme i complir el seu somni: obrir la seva pròpia llibreria. D'una parada de tres taules de càmping que se li van desmuntar plenes de llibres en un Sant Jordi plujós, ha passat a desplegar una gran parada de 45 metres quadrats i set grans taulells. «Hi va haver uns aiguats al primer, però vaig augurar que era un bon senyal i vaig creixent, sí», reconeix Albesa.
Pateix per allò que s'hagi pogut oblidar. «La gent no ho notarà, però jo sí. Segur que m'he deixat alguna cosa», lamenta. Dins i fora de la llibreria s'hi poden comprar més de 450 títols, aquest dimecres. «Encara no sé com ho faig. Tinc molta memòria fotogràfica. Fa dos mesos que planifico els llibres, les caixes els preus, com els distribuiré perquè tinguin connexió», detalla. Al voltant de les deu del matí, amb tots els llibres sobre els taulells «ja és feliç» i comença a gaudir.
«Únics i especials»
Les vendes les preveu igual que els últims anys i demana que si poden millorar, millor. «És un dia únic perquè facturem en un dia el mateix que en dues setmanes a la Fira del llibre de Madrid. Això ens fa únics i especials i cap lloc, encara que ens vulguin copiar el model, ho podrà aconseguir», reivindica la llibretera. Demà l'esgotament està garantit, però encara hi haurà vendes i ha de començar el post Sant Jordi. «Tota l'excedència s'ha de tornar abans del maig, hi ha molta feina a fer i comença una altra feina a contrarellotge. De fet, des que s'acaba Nadal fins al maig, treballem per Sant Jordi», diu Albesa.