Multitudinari minut de silenci en record de la nena que va morir en un accident a Roquetes

Publicat per ACNRedacció Creat: Actualitzat:

Veïns i comunitat educativa de l'Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús s'han reunit aquest dijous en record a la nena que va morir en un accident de trànsit després que el cotxe en què viatjava caigués al canal de Roquetes. A dos quarts de dotze del migdia, alumnes i famílies han omplert el pati del centre per fer un minut de silenci i mostrar el seu condol.

El centre educatiu, del qual eren alumnes els tres germans, ha engegat el protocol d'acompanyament psicològic per l'alumnat per tal d'afrontar el dia després del succés. Segons ha indicat la directora de l'institut, Cinta Espuny, l'acompanyament es mantindrà després de les vacances de Setmana Santa.

L'acte de record de la menor que va perdre la vida aquest dimecres a la tarda s'ha celebrat al pati de l'Institut Escola Daniel Mangrané. En el minut de silenci hi ha participat tot l'alumnat del centre, a més de famílies de la comunitat educativa i autoritats locals. En una atenció als mitjans de comunicació, la directora de l'institut escola, Cinta Espuny, ha assegurat que la comunitat es troba «consternada» arran del succés. Per la seva part, el delegat d'Educació a les Terres de l'Ebre, Mario González, ha assenyalat que des del moment en què es van assabentar de l'accident es van posar en marxa els serveis educatius específics per acompanyar als afectats en el procés de dol.

Entre altres, han posat a disposició de l'escola professional d'assessorament psicològic. Alhora, es proposa que l'actuació es mantingui un cop passades les vacances escolars de Setmana Santa per ajudar l'alumnat a gestionar les emocions arran del succés.

L'accident mortal va tenir lloc aquest dimecres a la tarda, després que un cotxe caigués al canal de Roquetes. En el vehicle hi viatjaven una dona i tres criatures, una de les quals va perdre la vida. Els altres dos ferits van ser traslladats a l'hospital Joan XXIII de Tarragona i a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.