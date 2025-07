Mor una nena de 3 anys i un nen resulta ferit molt greu en caure el cotxe en què viatjaven al canal de Roquetes

Efectius dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra treballant en les tasques de salvament al punt on han caigut el cotxe al canal de Roquetes.ACN

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Una nena ha mort i un nen ha resultat ferit molt greu aquest dimecres a la tarda en caure el cotxe en què viatjaven al canal de Roquetes (Baix Ebre), segons ha pogut confirmar l'ACN. En el cotxe hi anaven una dona i tres menors i es desconeixen les causes de l'accident. Sí ha transcendit que el tercer menor també ha resultat ferit i ha hagut de ser ingressat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.

Al nen ferit molt greu l'han dut a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els cossos d'emergències han rebut l'avís a les cinc de la tarda. Els Bombers han enviat deu dotacions, entre elles el GRAE i les unitats subaquàtiques, que no s'han activat. En les tasques de salvament, hi han treballat quatre dotacions del cos de Bombers, així com de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.