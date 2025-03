Unes 150 persones es manifesten a Tortosa per un servei ferroviari «digne»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Unes 150 persones, sobretot representants de la classe política, s'han concentrat a l'estació de Tortosa en la jornada de protestes convocada arreu de Catalunya per reclamar un servei ferroviari «digne».

Quatre usuaris de les línies R-15 i R-16 han llegit el manifest en el qual s'ha tornat a denunciar la desinversió històrica que pateix el servei, que els usuaris lamenten que tardarà «molts anys» a revertir-se i que és especialment greu a les línies que enllacen l'Ebre amb Tarragona i Barcelona.

La portaveu de Trens Dignes Ebre i Priorat, Cinta Galiana, ha destacat «la unió» que les plataformes d'usuaris han mostrat amb aquestes mobilitzacions. Representants polítics d'ERC i Junts han exigit que es faci efectiu el traspàs de Rodalies.

La portaveu de Trens i Transport Digne de les Terres de l'Ebre i Priorat, Cinta Galiana, ha recordat que les protestes responen a contínues avaries i incidències que pateixen els usuaris ferroviaris després de les obres al túnel de Roda de Berà. Galiana ha destacat la «positiva» resposta que han tingut les concentracions a Reus, Tarragona, Cunit, Valls i també a Tortosa. Al passeig que travessa les antigues vies, davant de l'estació tortosina, unes 150 persones s'han unit a la mobilització per demanar uns serveis «puntuals, dignes i del segle XXI».

En els cas de les línies ebrenques R-15 i R-16, el territori exigeix «millores substancials» per a un servei «molt deficitari, molt més que el d'altres regions del país». Galiana ha recordat que els usuaris ebrencs i també del Priorat pateixen un «greuge comparatiu» amb la resta, sense bonificacions ni ATM (Autoritat Territorial de Mobilitat) ni estació intermodal, amb serveis més cars, combois vells i deficients, i trajectes que no deixen d'allargar-se.

«Les Terres de l'Ebre som al sud de Catalunya, però volem tindre les mateixes comunicacions perquè els nostres pobles no es queden desertitzats», ha reclamat Galiana. «Som, per desgràcia, la Catalunya buidada i volem l'equitat territorial que comença per les comunicacions», ha afegit.

Usuaris esgotats

A les dotze de migdia, quatre usuaris habituals de l'R-15 i l'R-16 de l'Ebre i el Priorat han llegit el manifest. Una d'elles és Carme Gaseni, que viatja cada dia en tren des de l'Ametlla de Mar a Tarragona. Gaseni ha denunciat «el maltractament constant» que pateixen els usuaris ebrencs, amb un servei que «va de mal a pitjor». La passatgera de l'R-16 ha apuntat que no s'ha complert cap de les promeses, com trajectes més curts, que s'havien de fer efectives amb la nova variant de Vandellòs o les darreres obres. «Cada dia perdo una hora per incidències i retards», ha explicat.

També Daniel Gil és un dels usuaris afectats que fa ús del tren cada dia, des de Tortosa a Barcelona. Agafa el tren Avant que surt a primera hora del matí, però assegura que mai arriba a l'hora prevista.«Tot i que arribi quinze minuts tard a treballar és millor que amb els trens Regionals, quan era un autèntic suplici», ha lamentat. Per a Gil, la desinversió històrica serà molt difícil de revertir, i caldran «anys i anys» per millorar «les vies, que són la principal mancança». «Continuem amb els mateixos trens que fa 30 anys i no hi ha trens semidirectes, que haurien de ser l'habitual», ha reivindicat.

Des de Trens Dignes, es reclama al Govern i l'Estat que millorin la situació i «accelerin» en les actuacions necessàries. Galiana creu que la consellera Paneque «és molt conscient» de la situació i que ha «entomat les peticions» de les plataformes d'usuaris. «Tenen ganes d'arreglar-ho, però saben que no serà fàcil», ha dit la portaveu de l'entitat ebrenca.

Traspàs i nova gestora

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha encapçalat la comitiva de nombrosos representants polítics ebrencs que s'han unit a la manifestació per donar suport a les reivindicacions dels usuaris. Jordan ha insistit que la situació actual «és fruit de la desinversió històrica» dels governs català i espanyol i ha recriminat «l'amnèsia» d'algunes forces polítiques. Jordan confia que es faci efectiu aviat el traspàs de Rodalies, així com totes les millores del servei a la ciutat i al territori que permetin «tenir una xarxa ferroviària digna que respongui realment a les necessitats de la ciutadania».

La diputada de Junts, Irene Negre, ha assenyalat que aquest traspàs «no és integral», que «deixava excloses les línies ebrenques», i que «acabarà sent una filial» de la gestora actual que es faci càrrec del servei. També ha criticat que les obres recents «s'han fet tard i malament i que no arreglaran els problemes» que pateixen les Terres de l'Ebre. Negre ha lamentat la manca d'inversions de l'estat espanyol al servei ferroviari català i que Paneque «centrifugui les seves responsabilitats donant la culpa a governs anteriors». La diputada ha recordat que Renfe només va fer un 24% de les inversions previstes el 2022 a Catalunya.

Des d'ERC, el diputat al Parlament Albert Salvadó ha reclamat que les competències passin a mans de la Generalitat per «poder encetar un procés de millora que acabi dignificant un servei del segle XXI».

«Tant si governa el Partit Socialista com el Partit Popular a Madrid, els trens funcionen igual de malament, sempre», ha criticat. També el republicà Francesc Barbero, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcalde de Flix, ha demanat «un mínim manteniment» per a la línia entre Saragossa i Barcelona i que s'aturi la degradació de l'R-16, on s'acaba de tancar l'estació dels Guiamets, al Priorat.

«L'única solució és un canvi d'empresa gestora. Renfe ha demostrat sobradament que no li interessa gens l'R-15, i que el traspàs a la Generalitat sigui la solució a mitjà termini perquè aquesta línia torni a ser una línia important com havia sigut el seu dia», ha reivindicat Barbero.