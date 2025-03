Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Unes 500 persones s’han manifestat aquest dissabte a Tarragona per clamar «prou» davant l’acumulació d’incidències al servei de tren. «Hem arribat al límit de la nostra paciència», han assenyalat des de la Plataforma per un Servei Digne.

Lamenten que s’hagin cronificat «la inseguretat, el caos i els retards» i exigeixen a les administracions que resolguin la «desinversió històrica» sense alterar el dia a dia dels passatgers.

Manifestació a Tarragona per exigir millores al servei de trenAriadna Escoda

«La nostra vida depèn d’un mitjà que hauria de ser el futur i s’ha convertit en una condemna», han lamentat en un manifest al final de la protesta, que ha arrencat a l’estació i ha arribat a la Subdelegació del govern espanyol.

Els usuaris han advertit que hi haurà noves mobilitzacions si no hi ha millores imminents.

Manifestació a Tarragona per exigir millores al servei de trenAriadna Escoda

De les nou mobilitzacions simultànies a tot Catalunya per demanar un servei ferroviari «digne», quatre s'han concentrat a la demarcació de Tarragona. Des de la Plataforma Dignitat a les Vies, la portaveu Anna Gómez ha demanat que es posi «l'usuari al centre» i ha reclamat que tinguin l'entitat en compte a l'hora de prendre decisions.

En aquesta línia, ha afirmat que el sistema ferroviari està «col·lapsat» i que no es deu únicament a les obres que s'hi estan fent, sinó que és un problema generalitzat que afecta a tot Catalunya. Pel que fa al termini de dos anys per millorar el servei, Gómez ha remarcat que els passatgers no ho podran suportar. «Dos anys no és admissible perquè ara mateix la situació psicològica de la gent ha tocat fons», ha etzibat.

Alhora, ha indicat que es tracta d'una situació que s'arrossega des de fa anys, especialment a la zona de les Terres de l'Ebre. Així, ha assenyalat que en aquests moments la problemàtica s'està escampant cap a les línies R2Sud i R2Nord. Segons Gómez, els usuaris de la R2Nord estan vivint el darrer any com «una baixada sense frens i ja no poden més». El malestar dels passatgers s'ha fet evident al seu pas per davant de les instal·lacions tant del Govern com de la subdelegació del govern espanyol, on s'han fet unes xiulades sonores.

En el manifest que s'ha llegit al final de l'acció d'aquest dissabte, la plataforma ha advertit que si no hi ha «millores imminents» no descarten futures mobilitzacions. En aquesta ocasió, la manifestació ha estat unitària i simultània a Tarragona, Lleida, Tortosa, Valls, Segur de Calafell, Molins de Rei, Cardedeu, la Garriga i Figueres.

«Quan no són les catenàries que cauen, és culpa de la pluja»

Els assistents a la manifestació provenien de diversos punts del Camp de Tarragona. Tots amb un afartament visible davant un servei de tren que molt sovint acumula retards i els altera la planificació familiar, laboral o acadèmica. «La gent treballadora vol arribar a l’hora», «Paneque, escolta, el poble es revolta» o «Ministro Puente, agafa la Renfe» han estat alguns dels clams que han ressonat durant el recorregut.

La Rosa, per exemple, ha relatat a l’ACN que ella i el seu marit són usuaris freqüents del tren des de fa dècades perquè no tenen cotxe, «però passen els anys i continua anant malament». «Quan no són les catenàries que cauen, és culpa de la pluja», ha afegit, tot desitjant que la manifestació «serveixi per alguna cosa».

Prop seu, la Mireia ha explicat que ella ha «perdut moltes hores» anant a Barcelona a veure la família acumulant demores al servei. Ha lamentat que fa anys que dura la problemàtica a les comarques tarragonines, «i qui no viu aquí, no ho entén». En aquest sentit, ha posat com a exemple que «hi ha molta gent que ha acabat perdent la feina» degut als retards al transport públic.

També ha mostrat el seu malestar en Conrad, que cada dilluns va de Tarragona a Barcelona, «però els trens van tan plens que molta gent gran ha d’anar asseguda a terra».

«Hi passem hores i hores perquè els trens paren a totes les estacions», s’ha queixat, mentre ha criticat que els tarragonins s’han sentit «llençats als lleons» amb la recent represa del servei directe amb Barcelona després de cinc mesos de tall a Roda de Berà. Aquest usuari ha instat els polítics a «mullar-se el cul» per solucionar la situació.

«S’haurien de canviar moltíssimes coses», ha afegit en Quim, que mostrava una enorme pancarta criticant com s’ha allargat per sistema la durada dels viatges fins a Barcelona. Ha assegurat que han interioritzat «arribar mínim una hora tard» i ha retret a Renfe «que a vegades directament els trens no passin». Tot plegat ha dit que els fa sentir «indignats», si bé ha admès que «malauradament tothom s’hi ha acabat acostumant».

A part de les incidències als serveis de mitjana distància i Rodalies, aquest dissabte també hi ha hagut queixes pel pas de trens de mercaderies per la línia de la costa. Un petit grup de manifestants han acudit a Tarragona disfressats d’aerosols en flames «perquè el pas de mercaderies és un perill molt gran». La Irene i la Jovita, disfressades totes dues, han retret a Renfe i Adif que les obres al corredor sud «s’hagin fet prioritzant la indústria en comptes del transport d’usuaris».