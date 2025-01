L'alcalde de Tortosa lamenta la deslleialtat dels ajuntaments ebrencs per parlar del futur hospital

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha lamentat la deslleialtat institucional dels participants en la reunió d'aquest dilluns a l'Aldea, per parlar del futur hospital de referència de les Terres de l'Ebre, una «maniobra liderada« per l'alcalde Xavier Royo i Junts per «debilitar el projecte» del futur hospital i també el Govern.

El batlle ha refermat que l'Ajuntament de Tortosa treballa amb «discreció» amb Salut i el Govern per fer «aptes» els terrenys del pla parcial Camí de Roquetes comprats per fer el centre hospitalari, i que també tindrà una alternativa si no se'n surten. Jordan ha asseverat que el nou hospital es farà a Tortosa, que serà universitari i que tindrà en compte totes les comarques, també la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

Jordi Jordan, alcalde de Tortosa, ha lamentat «la falta de respecte cap a les institucions i cap al procés establert per fer realitat el projecte del nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre» que representa la reunió d'aquest dilluns, impulsada per l'Ajuntament de l'Aldea, on van participar deu ajuntaments més i el Consell Comarcal del Baix Ebre. Jordan ha criticat que se celebrés aquesta trobada per parlar de la ubicació del nou centre hospitalari «d'esquena» a l'Ajuntament de Tortosa i el Govern de Catalunya.

El batlle ha defensat que el govern municipal de Tortosa treballa des del primer dia, «de la mà» del Govern, per fer possible el futur hospital universitari de les Terres de l'Ebre «amb vocació territorial i lleialtat institucional». Jordi Jordan ha avançat que el consistori està convocat a una reunió aquest dijous, amb la delegació del Govern i Salut, després que el 15 de gener se celebrés una trobada sobre la construcció del nou hospital a Barcelona, a la seu departamental.

Terrenys inundables

L'Ajuntament de Tortosa té en marxa el procediment per fer viables els terrenys comprats en l'anterior mandat per ubicar el nou hospital, al pla parcial Camí de Roquetes, i que estan qualificats d'inundables. El consistori ja ha destinat 110.000 euros en estudis que han de permetre incloure'ls en un règim especial que avalaria la construcció d'equipaments sanitaris en zona de flux preferent (inundable), davant de la particular afectació que té el terme municipal de Tortosa.

Actualment, la Generalitat ha de resoldre si cal una qualificació ambiental simplificada per poder encarregar, després, «diversos estudis» sobre la inundabilitat d'aquest àmbit. L'Ajuntament de Tortosa també té alternatives si el tràmit falla. «No entraré en una subhasta del territori. Existeix un 'pla B' i diverses possibilitats per si el projecte en aquests terrenys acaba sent inviable. Hi haurà terrenys a disposició de la Generalitat i amb bon accés», ha assegurat Jordan.

L'alcalde ha explicat que el Departament de Salut té constància d'una missiva, l'octubre de 2022, del llavors director dels serveis territorials a l'Ebre, Joan Nin, on alertava a l'exalcaldessa Meritxell Roigé «del greu problema d'inundabilitat» dels terrenys que l'Ajuntament de Tortosa es proposava comprar per a l'hospital. També que el juny de 2022, Salut ja havia fet una visita tècnica als terrenys, sota el mandat del conseller Josep Maria Argimon, de Junts, després de la qual es va informar que els terrenys «no eren aptes». «Ho sabia Roigé, Argimon, Junts i van callar, no van dir res i mentrestant l'Aldea, tots del mateix partit, oferia altres terrenys», ha retret l'alcalde de Tortosa.

Sense confrontació

Jordi Jordan ha assegurat que no «entrarà en una dinàmica de confrontació pública», però ha alertat que moviments com la reunió de l'Aldea «portarà divisió al territori», com ha passat abans en aquesta qüestió. En aquest sentit, l'alcalde de Tortosa ha recordat que si amb el govern convergent d'Artur Mas no s'hagués aturat la redacció del projecte al pla parcial de la Farinera, «les Terres de l'Ebre ja tindrien un nou hospital».

Davant dels dubtes sobre l'accessibilitat al pla parcial Camí de Roquetes que van traslladar els alcaldes reunits aquest dilluns a l'Aldea, Jordan ha recordat que a Tortosa hi ha «rotondes i semàfors» com a totes les ciutats. «No podem dir que aquest és el problema», ha retret. «Els hospitals no estan ubicats en mig del no-res», ha afegit.

«Instem a tots els ajuntaments, partits polítics, i entitats a treballar amb responsabilitat i amb lleialtat institucional per assolir el millor resultat per a la construcció del nou hospital», ha demanat l'alcalde. «Continuarem treballant amb discreció o fermesa perquè es construeixi a Tortosa», ha conclòs.