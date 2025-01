Una desena d'ajuntaments del Baix Ebre i Montsià recelen de la ubicació del nou hospital a Tortosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una desena de municipis del Baix Ebre i el Montsià recelen de la ubicació del futur hospital de referència de les Terres de l'Ebre, als terrenys del Pla Parcial Roquetes, al barri de Ferreries de Tortosa. Consideren que l'accessibilitat no millorarà respecte a l'actual Hospital Verge de la Cinta (HTVC).

Aquest dilluns s'han reunit a l'Aldea els ajuntaments de Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Jaume d'Enveja, Masdenverge, Ulldecona, Freginals, Santa Bàrbara i l'EMD dels Muntells i el Consell Comarcal del Baix Ebre. També s'havia convidat Amposta, Alcanar, el Perelló i Camarles, però no a Tortosa. Els alcaldes demanaran al delegat del Govern ebrenc infraestructures per millorar la mobilitat i el sistema sanitari.

L'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, ha explicat que va impulsar aquesta trobada amb la resta d'alcaldes i alcaldesses dels municipis de la zona del Baix Ebre i Montsià per posar en comú els dubtes i recels que els trasllada la ciutadania en qüestions de l'àmbit sanitari i sobretot referent a la ubicació del futur hospital de les Terres de l'Ebre.

Royo ha assegurat que tenen dubtes sobre l'accessibilitat i la mobilitat dels usuaris fins al nou hospital, i qüestionen que millori la situació actual per arribar fins a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, ubicat dalt d'un turó al cor de la ciutat. «No estem en contra que l'hospital vagi enlloc ni estem aquí perquè l'hospital vagi a Tortosa, a Campredó o a una altra població. Volem que el tràmit sigui el més àgil i ràpid possible, i que es pensi en la connectivitat d'aquests terrenys», ha demanat l'alcalde de l'Aldea, com a portaveu del grup d'alcaldes i alcaldesses.

Travessar Tortosa

El nou centre hospitalari de referència ebrenc s'ha projectat, inicialment, al Pla Parcial Roquetes de Tortosa, a l'extrem nord-est del barri de Ferreries de la capital ebrenca. Aquests terrenys estan en un procediment urbanístic per rebre llum verda a la construcció del nou hospital, tot i ser un àmbit urbanístic afectat per risc de flux permanent (terrenys inundables). Per la complexitat del tràmit i el possible enduriment de la normativa de construcció en zones inundables arran de la catàstrofe de la dana al País Valencià, l'Ajuntament de Tortosa va anunciar que prepara i busca un 'pla B'.

Però amb els terrenys del Pla Parcial Roquetes sobre la taula, Xavier Royo ha insistit que l'accés fins a aquesta zona de Tortosa, per als ciutadans del Baix Ebre i el Montsià - sobretot «de la zona litoral»-, «representa tantes dificultats com anar avui al Verge de la Cinta». Tot i apuntar que les infraestructures de mobilitat per arribar a Tortosa són bones, amb l'autovia i la resta de la xarxa de carreteres interiors de les dues comarques, els alcaldes d'aquests deu municipis insisteixen que travessar la ciutat tortosina fins a Ferreries actualment no és «àgil» i es topa amb «molts elements urbanístics» i retencions que es generen en algunes hores punta. «A l'hospital s'ha d'anar sempre amb la màxima celeritat i urgència possible», ha defensat Royo.

Peticions al Govern i a Salut

Els alcaldes han acordat sol·licitar una reunió amb la delegació del Govern a l'Ebre i els serveis territorials de Salut per traslladar aquests neguits i també per proposar altres millores del sistema sanitari del territori. Un és el reforç de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre per millorar l'atenció de la ciutadania de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, o també el reforç de l'atenció primària, sobretot als municipis amb més població i més flux de turisme. «Cal millorar els serveis mèdics, per la saturació que pateix el servei i els professionals, i que puguin donar els resultats que tots volem», ha dit Xavier Royo.

El batlle ha apuntat que l'objectiu principal de la reunió d'aquest dilluns, tot i «les suspicàcies generades», ha sigut «transmetre allò que diu la ciutadania», posar sobre la taula que «la connectivitat dels terrenys que s'ofereixen per al futur hospital de les Terres de l'Ebre a Tortosa no és la més idònia», i treballar «conjuntament amb més alcaldes de diferents parts del territori perquè tothom se senti a gust en aquesta la nova ubicació» del nou centre hospitalari.