Més de 66 litres per metre quadrat a l'Aldea i complicacions en la mobilitat a l'N-340

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges de les darreres hores s'han concentrat a les Terres de l'Ebre, on han descarregat amb intensitat forta o torrencial. Així s'han acumulat fins a 66,2 lires per metre quadrat a l'Aldea (Baix Ebre), 45,6 a Amposta (Montsià) o 35,2 al Perelló (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Precisament les pluges han provocat algun problema de mobilitat, per exemple a la N-340 al seu pas per l'Aldea, que ha estat tallada en ambdós sentits per inundacions a primera hora del matí. Cap a les 8.00 hores la via ha quedat reoberta.

Els Bombers han atès 19 avisos a les comarques de les Terres de l'Ebre per la pluja entre les 3.55 i les 8.00 hores. Del total, 16 a Amposta. La majoria han estat per atendre inundacions en baixos o garatges.

Et pot interessar: