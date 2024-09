Protecció Civil alerta de pluges «intenses» aquesta nit i divendres a l’Ebre i Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del pla d’emergències per inundacions Inuncat davant la possibilitat que hi hagi pluges «intenses» a partir d’aquesta nit de dijous i demà divendres a les Terres de l’Ebre i al litoral i el prelitoral de Tarragona i de Barcelona.

D'acord amb les previsions meteorològiques rebudes del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de la matinada les precipitacions entraran per les Terres de l’Ebre, on es podran superar els vint litres per metre quadrat en mitja hora. Al migdia es preveu que el fenomen quedi restringit a les demarcacions de Barcelona i Tarragona. Durant aquest episodi, els xàfecs poden anar acompanyats localment de tempesta.

L’SMC també ha emès un avís, per demà divendres, per acumulació d’aigua de més de cent litres per metre quadrat en vint-i-quatre hores a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, així com al Camp de Tarragona.

