Liciten la redacció del projecte per recuperar i renaturalitzar la platja de l'Arenal de l'Ampolla

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha tret a licitació la redacció del projecte «d'estabilització i millora ambiental» de la platja de l'Arenal de l'Ampolla, un dels punts del Delta de l'Ebre més castigats pels temporals dels últims anys. També s'inclou l'estudi que ha de determinar la millor solució per recuperar i renaturalitzar l'espai.

El govern espanyol ha xifrat en 147.624,69 euros el pressupost de licitació per redactar els dos documents. Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins el pròxim 3 de setembre. Segons el senador del PSC, Manel de la Vega, el govern espanyol calcula una inversió global pròxima als 10 milions d'euros.

La idea, segons ha abundat, va més enllà de recuperar el tram de platja que s'ha perdut totalment per l'acció dels últims temporals i estabilitzar la resta. En aquest sentit, el Ministeri vol plantejar solucions perquè sigui una actuació renaturalitzadora i duradora en el temps, sense necessitat d'haver d'executar intervencions periòdiques per fer front a l'acció del mar.

L'actuació va ser un dels compromisos d'actuació que va anunciar la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en l'última visita al Delta de l'Ebre. Les primeres gestions per impulsar el projecte van arrencar l'octubre passat, en el marc d'una reunió de treball a Madrid amb la Direcció General de Costes. En la trobada va prendre part també l’alcalde de l’Ampolla, Francesc Arasa, així com regidors, tècnics municipals, així com el mateix de la Vega, que ha celebrat la publicació de la licitació per part del govern espanyol

