'Viajeros Cuatro' mostra les joies de la Costa Daurada

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres la cadena Cuatro va dedicar el programa Viajeros Cuatro a la costa tarragonina. L’equip del programa va recórrer els 90 quilòmetres de litoral banyats per la Mediterrània, mostrant la bellesa de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.

Els espectadors van poder veure un programa replet d'imatges espectaculars, algunes d'elles fetes amb dron. Marina Comes, creadora de continguts de viatges a Instagram, és l'encarregada d'acompanyar a l'equip del programa per la Tàrraco romana i explicar perquè els romans es van enamorar de la ciutat.

Marina Comes durant la visita a Tarragona.Viajeros Cuatro

La primera parada va ser l'Amfiteatre. Segons explica la influencer, la ciutat va néixer com assentament militar però els va agradar tant als romans que van decidir fundar la ciutat de Tàrraco. Tota ciutat romana havia de tenir teatre romà circ i amfiteatre i Tarragona té els tres. A més, va ser ciutat imperial perquè Cèsar August va viure dos anys aquí.

Imatge aèria de l'amfiteatre.Viajeros Cuatro

Dins de l'amfiteatre hi ha un secret i és que es va construir una basílica visigótica i després l'Església de Santa Maria del Miracle, amb la planta amb forma de creu llatina des de l'aire. Fet que demostra la decadència de l'imperi romà i el pas al cristianisme.

La segona parada va ser el circ romà i el pretori, des d'on es van poder veure les imatges més icòniques de la ciutat.

Imatge aèria del circ romà.Viajeros Cuatro

Imatge aèria de la Catedral.Viajeros Cuatro

El programa va tornar a fer parada a Tarragona passejant pel carrer Major fins arribar a la Catedral, la qual està inacabada a causa de l'arribada de la pesta negra. La Marina Comes va destacar el campanar de la Catedral, el qual es conegut pels tarragonins com La Capona. Seguidament, l'equip va fer un pit stop al Pla de la Seu on va fer una degustació de coques a peus de la Catedral, construïda a sobre d'un temple romà dedicat a Cèsar August.

Després van recórrer el Passeig Arqueològic, destacant que forma part del conjunt monumental que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO l'any 2000, i la Torre de l'Arquebisbe.

Imatge aèria del Passeig Arqueològic.Viajeros Cuatro

D'altres escenaris del programa van ser la plaça del Sedassos o la Rambla Nova on van destacar la joia de la corona de la ciutat, el Balcó del Mediterrani on Marina Comes va explicar l'expressió d'«anar a tocar ferro».

El programa també es va traslladar al Serrallo de la mà de l'actriu tarragonina Júlia Creus, que va participar a la sèrie juvenil Merlí de TV3. Creus va destacar el caràcter propi del barri, on va viure la seva família. Allí van recórrer l'Església de Sant Pere i un dels restaurants de la zona on van degustar peix amb romesco.

Júlia Creus al Serrallo.Viajeros Cuatro

Cambrils

Després el programa va fer una parada a Cambrils de la mà del xef amb una Estrella Michelin Diego Campos, del Rincón de Diego. Campos va destacar que el municipi sempre s'ha dedicat a la pesca i a la restauració. Avui, la ciutat alberga més de 250 restaurants i destaca per tenir quatre Estrelles Michelin.

El xef va decidir portar a l'equip amb vaixell per veure com treballen els pescadors de Cambrils. Després, van visitar diverses pescateries del municipi per mostrar que el «millor peix es troba a Cambrils».

Imatge dels pescadors de Cambrils treballant.Viajeros Cuatro

També van visitar un camp d'oliveres de la zona del Baix Camp i la Cooperativa Agrícola de Cambrils on van degustar l'oli. La cita més destacada va ser l'àpat al restaurant amb Estrella Michelin del Rincón de Diego, que ara regenta el fill de Diego Campos.

Visita al Rincón de Diego.Viajeros Cuatro

Altafulla

Ignacio de las Cuevas, expert en turisme sostenible, va ser l'encarregat d'ensenyar Altafulla i els seus racons. Allí van passejar per la zona de Baix a Mar, el Castell, la Vila Closa, i la plaça del Pou.

Imatge aèria d'Altafulla.Viajeros Cuatro

Monument castellers a la plaça del Pou.Viajeros Cuatro

A la plaça del Pou van destacar el monument dedicat als castellers que recorda que allí es va aconseguir fer dos pilars de 8 amb un interval de 121 anys. Després van visitar el Tamarit Beach Resort, un de càmpings guardonats com dels millors d'Europa.

El Priorat

La pròxima parada va ser la comarca del Priorat, que destaca pels seus grans vins i pel Parc Natural de la Serra del Montsant. Allí van visitar l'Hotel Terra Dominicata d'Escaladei, guardonat com un dels millors hotels de luxe d'Europa. De la zona no podien marxar sense fer una tast de vins.

Visita al Priorat.Viajeros Cuatro

Imatge de les vinyes del Priorat.Viajeros Cuatro

Terres de l'Ebre

Ignacio de las Cuevas va mostrar al programa els encants de l'Ametlla de Mar. Allí els va acompanyar a viure una experiència extraordinària, la de nedar amb tonyines amb l'empresa Balfegó.

Tuna Tour.Viajeros Cuatro

Per gaudir del Delta de l'Ebre, Júlia Creus va acompanyar a l'equip a un passeig amb veler des de la Ràpita fins a la badía dels Alfacs. La parada tècnica gastronòmica va ser a Musclarium on va provar els musclos de la zona i les ostres.

Degustació de musclos i ostres.Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro va desplaçar-se també fins Deltebre on Polet els va ensenyar el Delta de l'Ebre i el cultiu de l'arròs. Després van visitar el restaurant L'Arròs de Ladis Alcalà on van provar una paella amb cranc blau al costat del riu Ebre.

Polet explicant el cultiu de l'arròs.Viajeros Cuatro

Reus

Laura Solanes, més coneguda a Instagram com a @cheatmealhunters per fer rutes gastronòmiques a la demarcació, va mostrar els encants de Reus, on va néixer Antoni Gaudí. Acompanyada per Silvia Sagalà, directora de la Casa Navàs, va fer un recorregut per un dels espais més emblemàtics del modernisme català.

SIlvia Sagalà i Laura Solanes a la Casa Navàs.Viajeros Cuatro

La següent parada va ser a la Prioral de Reus, on van destacar la pila baptismal on van batejar a Antoni Gaudí i que el recinte guarda el cor del pintor Marià Fortuny. Després va ser el torn de la visita al Refugi Antiaeri de la Patacada, que va albergar unes 1.500 persones durant la Guerra Civil. La ciutat compta amb molts refugis. També van visitar la Confiteria Padreny per degustar el menjablanc.

Una de les visites més icòniques a Reus va ser la del Campanar, les escales del qual van inspirar a Gaudí per fer les torres de la Sagrada Família i des d'on es veu un gran skyline. Finalment, van visitar el Museu del Vermut per fer una degustació.

Salou

Una parada obligatòria a la Costa Daurada és Salou. Allí l'arquitecte Eloi Camacho va acompanyar a l'equip del programa per la zona del Club Nàutic on van visitar un vaixell de luxe i van fer una excursió amb moto aquàtica. Després van visitar un xalet de luxe dissenyat per Camacho.

Passeig per Salou amb Eloi Camacho.Viajeros Cuatro

Et pot interessar