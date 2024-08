Detenen a Tortosa un fugitiu per abusar sexualment d’una de menor d’edat als Països Baixos

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional han detingut a Tortosa - només 24 hores després de la difusió de l’OEDE- a un fugitiu que estava reclamat pels Països Baixos per abusar sexualment d’una menor. Els fets pels quals es buscava a l’escapat van passar el 2020 quan va abusar sexualment d’una de menor d’edat, pel que va ser condemnat en ferm a una pena de privació de llibertat.

La investigació va començar quan els agents van tenir coneixement de la situació de fuga i parador desconegut del presumpte autor d’un delicte greu. A través d’informació facilitada per FAST Països Baixos, els investigadors van tenir coneixement que el pròfug residia a la província de Tarragona i, després de diverses gestions, van ubicar la seva residència a la localitat de Tortosa.

La Policia Nacional va establir un dispositiu per localitzar-lo, per la qual cosa va ser detingut a la via pública, tan sols 24 hores després de la difusió de l’Ordre Europea de Detenció i Entrega per part dels Països Baixos. El detingut va ser posat a disposició del Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional.

