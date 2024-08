Nou operatiu conjunt contra el Top Manta a Vilafortuny

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cossos policials estan duent a terme, durant el matí d'aquest dimecres, una nova operació conjunta per tal de fer front al top manta. Efectius de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local treballen plegats per tractar de detectar peçes destinades a la venda de forma irregular.

Aquesta no és la primera mesura contra la venda ambulant de productes falsificats a Vilafortuny, des de principis d'estiu les autoritats han anat tancant el passeig marítim del municipi per evitar l’accés de manters a la zona on es concentra aquesta activitat il·legal. Els talls, s'han dut a terme periòdicament durant la temporada turística, amb la instal·lació de barreres de formigó del tipus New Jersey als dos extrems i amb vigilància policial permanent.

