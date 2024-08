Investiguen el patró d’un vaixell que va col·lidir contra una embarcació a l’Ametlla i va fugir

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Equip de Policia Judicial de Tortosa investiga un incident que va passar l’1 d’agost a la tarda, en el qual es va produir una col·lisió entre una embarcació d’esbarjo i un pesquer sense identificar, a un quilòmetre a l’est de l’Almadrava «Balfegó» de l’Ametlla de Mar.

Segons la Guàrdia Civil, el vaixell suposadament causant de la col·lisió no va aturar la seva marxa i va abandonar el lloc sense auxiliar els tripulants de l’embarcació d’esbarjo.

L’embarcació sinistrada estava tripulada per dos persones de 67 i 61 anys d’edat, de nacionalitat francesa i belga. Com a conseqüència de l’impacte, aquesta última va caure al mar, sent assistida pels serveis de la Creu Roja. Finalment, no presentava lesions de consideració.

En l’operatiu d’auxili, activat pel Centre Operatiu de Servei de la Guàrdia Civil de Tarragona van participar unitats de Salvament Marítim.

Una vegada al port esportiu de Riumar-Deltebre el Equipo Territorial de Policía Judicial de Tortosa es va fer càrrec de la investigació per aclarir els fets i identificar els presumptes responsables.

De les dades obtingudes, declaracions de les víctimes, així com del material vídeo gràfic aconseguit, juntament amb els resultants de la inspecció ocular de l’embarcació sinistrada, els especialistes del Policia Judicial van poder determinar que el vaixell causant havia de tenir danys evidents de la col·lisió en l’amura de babord.

Amb aquestes evidències, i amb la descripció aportada per les víctimes respecte a alguna de les persones embarcades, unit al rumb aproximat que va prendre, van portar els agents a realitzar inspeccions físiques a la bocana del port pesquer de l’Ametlla de Mar. Finalment, van identificar un vaixell que coincidia amb la descripció de la que disposaven i que presentava signes d’haver estat recentment pintat.

Després de les oportunes investigacions es va poder constatar que el vaixell identificat va ser el que va col·lidir amb l’embarcació d’esbarjo, pel que es va procedir a investigar al seu patró com a presumpte autor dels delictes de danys i d’omissió del deure de socors.

Les diligències instruïdes han estat entregades al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia dels de Tortosa.

