L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar denuncia la Generalitat pel PDU de sòls no sostenibles del litoral

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha presentat un contenciós administratiu contra el Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles del litoral des de Malgrat de Mar a Alcanar de la Generalitat.

Segons el consistori, ara el Govern es desdiu d'un acord assolit durant la passada legislatura en què es permetia la instal·lació d'una estació de bateries per acumular tota l'energia produïda pels diferents parcs eòlics i fotovoltaics del territori, així com una planta de generació d'hidrogen verd. L'equipament, que s'ha de fer en una zona ubicada a tocar de l'N-340 a l'alçada del circuit de Calafat, és, segons l'alcaldessa Eva del Amo, un projecte «de gran valor estratègic» que generaria 70 llocs de treball.

«Inicialment, no estava previst que afectés aquest sector», ha criticat l'alcaldessa, qui qüestiona el canvi de criteri de la Generalitat. «En el seu moment ja es va fer una modificació puntual de la zona amb el vistiplau municipal i del propietari dels terrenys per tal de poder facilitar la implantació» d'aquest projecte, ha puntualitzat del Amo, qui ha conclòs dient que els «sobta moltíssim que posteriorment no s'hagin respectat els acords als quals s'havia arribat en l'anterior equip de govern».

Et pot interessar: