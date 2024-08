Tortosa lidera una candidatura mediterrània per declarar patrimoni de la humanitat les fortificacions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Tortosa lidera una candidatura perquè el conjunt de fortificacions i elements del segle XIV al XIX de diverses ciutats mediterrànies es declari patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

La iniciativa espanyola es posa en marxa amb l'adhesió de les ciutats de Cartagena, Palma, Maó, Es Castell i Eivissa. Les sis ciutats elaboraran un dossier específic enguany per articular la proposta conjunta i presentar-la al Consell de Patrimoni del Ministeri de Cultura.

Un cop estigui acceptada, s'inclourà a la llista indicativa, on ha de figurar un any abans que s'elevi a la UNESCO. La capital ebrenca i la resta d'ajuntaments treballen per «internacionalitzar» la candidatura incloent les ciutats d'Algèria, Itàlia i Malta interessades a formar-ne part.

Et pot interessar: