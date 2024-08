Acció Climàtica adjudica la redacció del projecte per dragar sorres i restituir el litoral del Delta

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat la redacció del projecte per actuar al front litoral deltaic, les aportacions de sorres a les platges més fràgils -Trabucador, Marquesa i Buda-, i l'eixamplament i obertura amb dragatge de la bocana del Fangar. És una de les actuacions previstes en l'Estratègia Delta, per a la qual es destinaran 116 MEUR fins al 2032, i suposa l'aplicació del model holandès a les platges deltaiques.

Després de caracteritzar les sorres, es dragarà la bocana del Fangar per aturar que es tanqui i millorar la qualitat de les aigües per a l'aqüicultura. A les platges més afectades per la regressió s'abocaran 11 milions de metres cúbics d'arenes. L'objectiu és aportar sorra perquè passin d'uns 20-30 metres a prop de 100 metres d'amplada.

La redacció del projecte té un pressupost de 230.000 euros. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, ha defensat que l'aplicació del model holandès al litoral deltaic és el que més «s'ajusta a la tipologia de desgast, pel creixement nivell mar, del Delta de l'Ebre» i ha recordat que les actuacions plantejades en l'Estratègia Delta, «que és una realitat, s'adeqüen a les platejades per la Taula de Consens, com també passa amb la protecció amb els camins de guarda que s'executa a la badia dels Alfacs o com serà l'obertura de la badia del Fangar».

El director dels serveis territorials d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre, Jesús Gómez, ha detallat que s'ha quantificat al voltant de 40 milions de metres cúbics de sorra al front del litoral deltaic, sobretot davant de la barra del Trabucador i de l'Illa de Buda. «Tenim arena suficient per poder-ho emprendre», ha dit. Igualment, s'ha quantificat uns 2 milions de metres cúbics de sorra més que es podran dragar a la bocana del Fangar.

La definició dels moviments de sorres i les aportacions i actuacions són les que definirà el projecte que s'ha de redactar i que ha d'estar llest en un termini de 6 mesos. El Departament ha encarregat també l'estudi ambiental de les actuacions d'ampliació de les platges i del reforç dunar, que estarà a punt al gener de l'any que ve. «Ha d'assegurar que en una pujada de nivell de mar, com un altre Glòria, no entrarà després dels arrossars», ha dit Gómez.

Amb el projecte redactat, s'hauran de licitar els projectes executius per construir les noves platges, amb dragatges, «com s'ha fet també a València». «No inventem res», ha insistit el director ebrenc d'Acció Climàtica. Segons Gómez, la redacció del projecte s'havia d'adjudicar al mes de febrer, però es van impugnar les licitacions i s'ha retardat.

