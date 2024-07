Tortosa imposa 91 multes a patinets i bicis per incomplir l'ordenança de circulació durant el juliol

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local de Tortosa ha imposat 91 sancions per infraccions comeses per conductors de patinets i bicicletes durant el mes de juliol, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. La meitat corresponen a l'incompliment de l'ordenança de circulació a la zona de vianants del centre comercial, on el consistori ha fet una campanya informativa sobre l'obligatorietat de baixar de la bici o el patinet en horari comercial.

També s'han imposat multes per circular per la vorera, conduir amb els auriculars connectats o per anar dues persones en un mateix patinet. L'ordenança contempla sancions de fins a 100 euros.

La campanya informativa es va fer a través dels agents cívics durant el juny amb l'objectiu de garantir la convivència a l'espai públic i en resposta a la creixent preocupació detectada per l'Ajuntament per la seguretat en relació amb la circulació d'aquest tipus de vehicles per part de veïns i comerciants.

L'Ajuntament està treballant en un protocol intern per substituir les sancions econòmiques de l'Ordenança del Bon Ús de la Via Pública i l'Espai Públic per treballs comunitaris

