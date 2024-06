El sector creu que la llei dels patinets millorarà la seguretat viària però arriba tard

Una persona circulant amb un patinet elèctric per la via pública.Gerard Martí

La nova llei de vehicles de mobilitat personal, que obligarà els usuaris de patinets elèctrics a contractar una assegurança de responsabilitat civil i que aviat iniciarà el seu tràmit parlamentari, és «molt necessària» i millorarà la seguretat viària, però arriba «tres o quatre anys» tard, segons el sector.

Així ho han explicat a EFE destacats experts en assegurances i en mobilitat, que recorden que en altres països europeus del nostre entorn, com França, els Països Baixos o Alemanya, els vehicles de mobilitat personal fa «anys» que no poden circular sense assegurança, per la qual cosa creuen que Espanya va amb molt retard.

Així mateix, consideren desencertat que el projecte de llei aprovat pel Govern el passat 28 de maig no inclogui les bicicletes elèctriques, ja que «circulen per les mateixes vies que els patinets i poden veure’s embolicades en sinistres similars», des d’atropellaments de vianants fins xocs amb altres vehicles, expliquen.

Però aquesta absència es resoldrà en una etapa posterior, ja que, segons recorda la corredoria multinacional AON, el més habitual és que totes les normatives i reials decrets que es redacten acabin incloent modificacions.

El text, que trasllada una directiva europea, també millora les indemnitzacions per a les víctimes d’accidents causats pels vehicles a motor i defineix de forma «més clara i àmplia» quins són els que no podran circular sense assegurança.

Així, introdueix el concepte de «vehicle personal lleuger», que són els vehicles a motor que poden assolir una velocitat màxima entre 6 i 25 quilòmetres per hora (km/h) si pesen menys de 25 quilos o entre 6 i 14 km/h si pesen més. A més dels patinets elèctrics i flotants ('hoverboards'), també s’inclouen els «segways» i alguns vehicles agrícoles o industrials que estaven exempts.

Una moratòria massa llarga

Una vegada que entri en vigor, el gener de 2026, la norma contempla una moratòria de sis mesos durant la qual els usuaris d’aquests vehicles no podran ser multats encara que circulin sense assegurança, un període que els experts consultats consideren «excessiu» i que creuen que respon al desig del Govern d’evitar una «allau» de multes a partir d’aquesta data.

Durant aquest període, l’Executiu, les empreses i tots els agents implicats han de fer campanyes publicitàries potents perquè tots els usuaris s’assabentin que necessiten una assegurança, perquè «no tothom llegeix el BOE» ni veu les notícies, i d’aquesta forma, també es desincentiva el mal ús d’aquests dispositius.

Així mateix, els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal hauran d’estar matriculats i figurar en un registre per poder identificar-los correctament i determinar millor la seva possible responsabilitat en un accident de circulació amb danys a tercers.

Quant pot costar l’assegurança?

Segons va explicar el Ministeri d’Economia quan va anunciar l’aprovació del projecte de llei, les primes de les noves assegurances per als vehicles de mobilitat personal serien inferiors a les que han de pagar els cotxes o camions, perquè «evidentment els danys que pot produir un patinet són menors, el risc és menor i la prima ha de ser inferior».

Com a exemple, malgrat que encara no és obligatori, algunes de les principals companyies d’assegurances que operen a Espanya com Mapfre o Mútua Madrilenya ja venen aquest tipus d’assegurances amb diferents preus i cobertures.

A partir de 45 euros a l’any, Mapfre ofereix una pòlissa que inclou responsabilitat civil i cobreix l’usuari pels danys corporals o materials ocasionats a tercers, amb diferents opcions des dels 150.000 als 300.000 euros. Com a cobertures opcionals, l’assegurat pot contractar hospitalització quirúrgica per accident o indemnització per mort o invalidesa, entre d’altres.

Les pòlisses de Mútua Madrilenya van des dels 35 euros a l’any les més bàsiques fins els 57,25 euros les més completes, i les cobertures inclouen des de la responsabilitat civil general (amb garantia de danys personals i materials), defensa jurídica, reclamació de danys, assistència en viatge i cobertura per invalidesa permanent absoluta de l’assegurat i per mort.

Cap a on va el mercat?

Alguns experts consultats afirmen que la consolidació de la mobilitat personal obre la porta a l’arribada de l’assegurament personal, és a dir, que sigui l’usuari el que s’asseguri per poder conduir qualsevol vehicle en les seues diferents modalitats, i no el vehicle per si mateix.

Des de Willis consideren, al contrari, que això podria ser una complicació innecessària i recorden que són els països anglosaxons els més proclius a assegurar la persona, davant el sistema espanyol, que sempre assegura al vehicle.

En AON tampoc no estan gaire a favor d’aquesta opció i destaquen que en qualsevol cas només seria interessant per a propietaris i no tindria sentit en el cas d’empreses de lloguer que han d’assegurar flotes senceres de vehicles, bicis o patinets.

A Espanya, una de les pioneres en assegurament personal és Línia Directa, que va llançar el 2021 la seva assegurança per a vehicles de mobilitat personal (vmp) 100 % digital, que cobreix l’usuari del vehicle, tant en propietat com de lloguer i també es pot utilitzar en la modalitat de pagament per trajecte.

Línia Directa ofereix tres plans anuals (estàndard, personal i complet), cada un amb una tarifa diferent segons les cobertures incloses, que van des de la més bàsica, per 20,61 euros anuals, a la més completa, que val 39 euros a l’any i cobreix també les despeses mèdiques i la defensa jurídica, ambdós fins 1.000 euros.

