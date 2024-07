Deltebre Dansa reivindica el ball i el moviment per «sacsejar el món»

La 19a edició de Deltebre Dansa se celebrarà al cor del delta de l'Ebre entre el 8 i el 21 de juliol. El festival programa una cinquantena d'espectacles amb un elenc de 75 artistes i preveu atreure prop de 10.000 assistents. El lema del festival reivindica el ball i el moviment com a eina "per sacsejar-ho tot i aportar canvis i millores" individualment i col·lectivament. Deltebre Dansa és un referent internacional de la dansa, el circ i les arts escèniques i programa els millors ballarins de tot el món en dues setmanes de formacions, combinades amb espectacles únics. La novetat d'enguany és la fusió amb el festival Eufònic que s'escenificarà amb una actuació de música elèctrica i improvisació.

A Deltebre Dansa els estudiants i professionals de la dansa i el circ experimenten nous llenguatges del moviment, desaprenen per tornar a construir i comparteixen coneixements amb els millors del món. Sota la direcció artística del ballarí ebrenc Roberto Olivan, es desplaçaran fins a Deltebre (Baix Ebre) més de 150 ballarins amb una cinquantena de nacionalitats diferents.

El lema d'aquesta dinovena edició és 'Hit the floor. Shake the world!'. Entre els professors participants destaquen Akram Khan (Regne Unit), Wim Vandekeybus (Bèlgica), Rakesh Sukesh (Índia), Maura Morales (Cuba/Alemanya), Sita Ostheimer (Berlín) i Lali Ayguadé (Catalunya). També participen com a professors del festival Martin Kilvady, Lucija Romanova, Milan Herich, Anton Lachky, Peter Jasko, Egina Alcaide, Alleyne Dance, Kiley Dolaway, Estefania Dondi, Clémentine Télésfort, Lisard Tranis, Lu Gómez i Tom Pollard.

Una de les novetats és la col·laboració amb el festival Eufònic i s'oferirà una actuació única i irrepetible. Sota la direcció artística de Laurent Delforge, es viurà un espectacle únic que fusionarà arts visuals, música electrònica i improvisació amb l'actuació en directe de l'artista visual Yannick Jaquet, el músic Thomas Vaquié i els ballarins ChingYing i BBoy Issue. Totes les nits hi haurà un espectacle a la simbòlica carpa del festival.

