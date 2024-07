Detingut a l’Ampolla per transportar dos menors indocumentats des d’Almeria a Barcelona

Agents de la Guàrdia Civil van detenir una persona en un dispositiu policial a l'N-340 a l’Ampolla per transportar a dos menors estrangers indocumentats des d’Almeria a Barcelona.

Els agents van procedir a interceptar un vehicle amb matrícula espanyola, el qual era conduït per un ciutadà major d’edat de nacionalitat marroquina amb targeta de residència d’Espanya.

A l’interior del vehicle viatjaven també dos de menors d’edat. En sol·licitar els agents actuants la identificació dels mateixos, aquests mancaven de qualsevol tipus de documents acreditatius. En entrevistar-se amb el conductor, amb l’objectiu d’esbrinar la relació d’aquest amb els menors, va donar diverses versions, les quals no van poder ser acarades amb els menors, ja que aquests no parlaven ni entenien el català ni el castellà.

Davant d’això es va procedir a traslladar el conductor i els menors a dependències de la Guàrdia Civil en la Comandància de Tarragona per poder identificar els menors.

Una vegada es va poder constatar que els menors eren originaris d’Algèria, es va sol·licitar el suport d’un traductor, aclarint què havien entrat irregularment en territori d’espanyol, per algun lloc de la costa d’Andalusia, havent viatjat a bord d’una embarcació tipus pastera que hauria partit des d’algun punt de la costa d’Algèria.

El conductor del vehicle era l’encarregat de traslladar als menors des d’Almeria fins Barcelona, on els rebria el pare dels menors, que els portaria a França, on suposadament resideix per motius de feina.

Immediatament es va comunicar el fet a la Fiscalia de Menors de Tarragona, ingressant els menors en custòdia al Centre d’acolliment dependent de la Generalitat de Catalunya.

Els agents van procedir també a la detenció del conductor per un presumpte delicte d’afavoriment de la immigració il·legal, que juntament amb les diligències instruïdes va ser posat a disposició de l’Autoritat Judicial del Jutjat d’Instrucció en funcions de Guàrdia dels de Tarragona.

