Eacom instal·larà un centre logístic a Tortosa i preveu crear un centenar de llocs de treball

La consultora i empresa de telecomunicacions Eacom ha escollit Tortosa per desplegar el centre logístic per atendre tota la façana mediterrània entre València i Barcelona. El grup arriba de la mà de l'operadora ebrenca Eports que hi està vinculada.

Ha llogat l'antiga nau de Seat, al passeig comercial de la C-42 entre Tortosa i l'Aldea, i hi instal·larà les oficines tècniques de dues empreses del grup - Modi i Mattelco – i les oficines centrals de logística. En una primera fase crearà 85 llocs de treball qualificats que poden superar el centenar a partir de 2026. La nau també tindrà unes aules de formació.

Eacom farà una aposta per retenir el talent jove del territori. El projecte suposa una inversió inicial d'1,2 MEUR.

Et pot interessar: