En marxa el nou espai de patologia forense de l'Ebre a les instal·lacions de l'Hospital de Jesús de Tortosa

El nou servei de patologia forense de les Terres de l'Ebre ja està en funcionament des de final de maig. L'Ajuntament de Tortosa ha cedit l'espai i ha pagat les obres (342.490 euros) per adequar i modernitzar l'equipament, que va córrer el risc de ser traslladat a Tarragona. Està situat a les instal·lacions de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i ha permès doblar els metres quadrats del servei.

Disposa d'una cabina de gasos per manipular formol, la sala d'autòpsies amb dues lliteres forenses i nou càmeres de refrigeració - tres de les quals de congelació -. Enguany a les Terres de l'Ebre, l'Institut de Medicina Legal i Forense ha fet 67 autòpsies, la meitat per mort natural. De mitjana, al territori se'n fan unes 130 cada any.

El servei de patologia de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) a les Terres de l'Ebre està en funcionament des del passat 27 de maig i estrena unes noves instal·lacions de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. L'equip de professionals el formen sis metges i metgesses forenses, dues tècniques d'autòpsies, una psicòloga i una tramitadora processal, que mantenen els despatxos als jutjats.

Les noves dependències tenen 180 metres quadrats, el doble que l'anterior espai i s'han dotat «d'equipaments avançats i adequats als estàndards més exigents de la normativa de riscos biològics, químics i ambientals». Les instal·lacions són «biosegures», amb un sistema de pressió negativa que impedeix que els microorganismes de l'interior de la sala surtin a l'exterior. També la cabina de manipulació de formol evitar riscos químics als professionals que fan estudis de les mostres de teixits corporals. A més a més, hi ha circuits diferenciats per a l'entrada de cadàvers i l'entrada de persones dins de l'espai.

Et pot interessar: