Salou, la ciutat de Catalunya més buscada per a les vacances d’estiu

Salou supera en recerques a Barcelona, així com a altres ciutats grans i turístiques com Sevilla, Sant Sebastià o Santander.Gerard Marti Roig

És hora de fer les maletes i gaudir d’un merescut descans. Amb l’arribada de les vacances, triar el lloc ideal per relaxar-se i recarregar energies és imprescindible. En aquest sentit, la Costa Daurada destaca, i especialment Salou, que un any més es consolida com una de les destinacions preferides pels turistes espanyols.

Segons el cercador d’hotels i vols Jetcost.es, Salou és la ciutat de Catalunya amb més recerques d’allotjaments durant el mes de juliol. A nivell estatal, Salou ocupa el setè lloc en el rànquing de destinacions més buscades, just darrere de Madrid, Benidorm, Alacant, Eivissa, Cadis i Màlaga.

A més, només Barcelona apareix entre les 40 localitats amb més sol·licituds en aquest portal de viatges. Es tracta de Barcelona, que se situa en la dotzena posició. Així, Salou supera en recerques a la capital catalana, així com a altres ciutats grans i turístiques com Sevilla, Sant Sebastià o Santander.

Des de Jetcost.es es destaca que aquest 2024 hi ha hagut un increment del 10% en les recerques de viatges per al juliol respecte al mateix mes de l’any passat, que ja va ser rècord. Quant a les preferències, els espanyols continuen preferint el sol i la platja, ja que aquestes destinacions representen el 70% de les recerques, en contrast amb el 30% que opten per destinacions d’interior.

Rànquing de les ciutats espanyoles més buscades per al mes de juliol de 2024, segons el portal Jetcost.es: