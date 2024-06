La nova carretera dels Reguers a Roquetes estarà llesta a final d'any

Les obres de condicionament de la carretera T-342, entre Roquetes i els Reguers (Baix Ebre), estaran acabades a final d'any. La Diputació de Tarragona treballa aquestes setmanes en ampliar el pont de 15 metres dels Reguers, sobre el barranc de la Vall Cervera, que passarà de 5 a 8 metres d'amplada per garantir el pas simultani de dos vehicles amb seguretat.

La inversió per condicionar la via és de 4,5 milions d'euros. Els treballs inclouen la millora del traçat en un tram de 5,76 quilòmetres, la construcció de dues rotondes i un itinerari ciclable i de vianants. Segons dades de l'ens provincial, circulen uns 3.200 vehicles cada dia per la T-342, carretera d'Alfara de Carles i d'accés al parc natural dels Ports i el Mont Caro.

Les últimes setmanes ja s'han executat les fonamentacions profundes i s'han col·locat les prelloses de l'ampliació del pont dels Reguers, on s'han instal·lat 11.000 quilos d'acer. La infraestructura s'obrirà al setembre. Les noves rotondes s'han executat a la intersecció de Roquetes i a l'accés al Port i Mont Caro.

Et pot interessar: