La Mancomunitat Tortosa-Roquetes invertirà 290.000 euros en el nou paviment del vial del polígon Pla de l'Estació

La Mancomunitat Tortosa-Roquetes ha licitat les obres per tornar a pavimentar el vial principal del polígon industrial Pla de l'Estació. Segons l'ens, es tracta d'un dels punts més importants de la xarxa viària dels dos municipis amb una elevada densitat de trànsit rodat, tant de turismes com de camions de gran tonatge.

Les obres tenen un cost de 290.000 euros i han de permetre resoldre les deficiències d'aquest vial amb una pavimentació de fa més de 20 anys. La presentació d'ofertes per executar aquesta obra és oberta fins al pròxim 4 de juliol. S'actuarà sobre una superfície de 12.128 metres quadrats. El termini d'execució dels treballs és de 30 dies.

«La capa de paviment de rodament del vial principal del polígon Pla de l'Estació és dèbil i és necessari actuar perquè a més del trànsit del polígon aquesta és una via de comunicació entre els dos municipis», ha explicat l'alcalde de Tortosa i president de la Mancomunitat, Jordi Jordan.

Per la seva banda, l'alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, ha destacat que el projecte preveu també renovar l'enllumenat per reduir el consum d'energia: se substituiran les llumeneres actuals per unes altres amb tecnologia LED de 70w.

