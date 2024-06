L'Ajuntament de Tortosa aprovarà una modificació pressupostària de 3,3 MEUR

El govern de Tortosa proposarà una modificació pressupostària de 3,3 milions d'euros. En un ple la setmana vinent, s'aprovarà la modificació per pagar l'increment del 0,5% del sou als treballadors de l'Ajuntament, pagar compromisos adquirits i factures d'exercicis anteriors, i fer inversions previstes i sobrevingudes, com les derivades de l'incendi de l'escorxador municipal. Per a les inversions es demanarà un préstec d'1,2 milions d'euros.

L'alcalde Jordi Jordan ha destacat les actuacions per cobrir les pistes esportives del Temple o la rehabilitació del fortí de Bonete. La modificació també es fa per incloure les subvencions aconseguides pel consistori per a la climatització del Mercat Municipal o les plaques solars dels equipaments.

La modificació pressupostària que el govern municipal de Tortosa portarà al plenari preveu diverses inversions importants. D'una banda, es finançarà la cobertura de les tres pistes esportives del barri del Temple, amb una nau desmuntable que ocuparà una superfície de 1.350 metres quadrats. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha remarcat que amb aquesta actuació es donarà resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat i la falta d'espais d'entrenament. L'actuació costarà 310.000 euros.

Una altra de les inversions que es finançarà és la rehabilitació del fortí de Bonete. El pressupost d'enguany ja preveia 210.000 euros per a l'actuació i amb la modificació s'afegeix una aportació de 140.000 euros. També s'inclouen en la revisió dels comptes, els 261.000 euros de l'actuació d'urgència per a l'enderroc de les cases de la plaça de l'Absis o els 256.000 euros per a la millora de la sala gran del Teatre Auditori Felip Pedrell – que corresponen al 20% requerit per a l'ajut de la Diputació de Tarragona.

Jordan també ha detallat altres inversions en l'àmbit cultural, com els 80.000 euros a equipar i adequar l'Espai Moreira, o els 8.500 euros que es destinaran a rehabilitar l'àliga i els gegants àrabs Nabil i Zoraida. Les EMD també rebran la proporció que els correspon de les inversions, 76.000 euros a Jesús, i 22.000 euros a Campredó i Bítem.

Contingència, romanent i subvencions

La regidora d'Hisenda, Maria Jesús Vinya, ha detallat que es farà ús del fons de contingència que preveia el pressupost, 358.651,37 euros per al manteniment i activitat de l'escorxador sinistrat, 690.000 euros del romanent de tresoreria per a pagar compromisos adquirits i factures, i de les baixes de crèdit de 654.769,77 euros, de les subvencions del Mercat i les plaques solars. El consistori liquidarà el deute pendent, «per diferències tècniques», de 2023 amb el COPATE (372.000 euros per tractaments i 45.000 euros de gestió), i municipalitzarà el personal del pàrquing de la plaça Alfons XII.

Altres partides previstes que ha detallat Jordan són els 20.000 euros per a gestió forestal, per crear franges de seguretat i neteja, o els 65.000 euros que s'inclouran en la despesa de 135.000 que contemplaven els comptes municipals per als Bons Tortosa (previstos a la tardor). La modificació afegeix 45.000 euros a la fira d'alimentació Festast, i ajuts socials a Càritas i Creu Roja. En concret es destinaran 20.000 euros al menjador social, 6.000 euros al projecte preventiu per a infants amb extrema vulnerabilitat, o 12.000 euros a cada entitat per a la compra d'aliments.

Finalment, l'alcalde ha remarcat diversos estudis previstos de l'àrea d'Urbanisme, la partida per millorar la senyalització dels passos de vianants, la quota del COMEBE com a consistori adherit, o la incorporació del suplement de 370.000 euros per la subvenció de la Diputació per a les llars d'infants.

