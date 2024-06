L'Ajuntament de Tortosa inicia la compra de la part del fortí de Tenasses

L'Ajuntament de Tortosa ha començat els tràmits per adquirir el 18% de la fortificació de Tenasses, que encara és «en mans privades». Tenir la totalitat de la propietat del fortí és «un requisit indispensable» per a rebre ajuts supramunicipals per a rehabilitar el conjunt patrimonial del segle XVIII.

El Ministeri d'Indústria i Turisme ha desestimat una subvenció dels Next Generation, sol·licitada el maig de 2023, perquè la fortificació no és de titularitat pública, com estableixen les bases dels fons del programa de millora de la competitivitat i de dinamització del patrimoni històric. Recuperar i rehabilitar les fortificacions i muralles de Tortosa «és una de les prioritats del govern municipal», com ha recordat l'alcalde Jordi Jordan.

