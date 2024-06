El bisbat de Tortosa reitera la seva voluntat de mantenir oberts els Reials Col·legis un cop marxi l'arxiu

El Bisbat de Tortosa ha reiterat la seva voluntat de mantenir oberts al públic els Reials Col·legis renaixentistes, que són de la seva propietat, un cop es faci efectiu el trasllat de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre a les futures instal·lacions del balneari del Porcar.

Fonts diocesanes han explicat a l'ACN que per fer-ho possible caldrà tancar un conveni amb les administracions per garantir els recursos econòmics que costa mantenir l'espai obert al públic i han concretat que, en qualsevol cas, no esperen entrebancs en la negociació. Aquest dilluns, la portaveu de Junts per Tortosa i cap de l'oposició, Meritxell Roigé, ha reclamat al govern municipal, precisament, que garanteixi l'obertura dels Reials Col·legis després del trasllat.

Roigé ha assegurat que no s'oposa a la nova ubicació de l'Arxiu però ha considerat «incomprensible» que, en la seva opinió, no es garanteixi l'ús públic i l'accés a un edifici renaixentista «únic al país i un dels principals actius turístics de la ciutat». En aquest context, ha recordat que quan encapçalava el govern l'anterior mandat van negociar amb el Bisbat, «no sense dificultats», ha precisat, la renovació del conveni per «mantenir l'arxiu als Reials Col·legis», on s'ubica des de 1997.

La manca d'espai per poder albergar tota la documentació disponible a les dependències dels Reials Col·legis i la negativa del bisbat a seguir prorrogant l'acord signat el 2019 amb l'Ajuntament, el Departament de Cultura i el Consell Comarcal més enllà de finals de 2024 són els principals arguments que Generalitat i consistori han valorat per anunciar el projecte de trasllat a l'antic balneari del Porcar. Les dues administracions, però, ja han avançat que l'arxiu es mantindrà a l'actual lloc mentre s'executa el projecte, que encara s'ha de començar a redactar.

Junts per Tortosa, per la seva banda, creu que negociar per mantenir-lo als Reials Col·legis «permetia que el monument continués obert al públic». Per donar resposta al problema de la manca d'espai, Roigé recorda que apostaven per ampliar-lo amb un «solar adjacent», just al darrera de l'edifici on es troba actualment.

