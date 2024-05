Un robatori en un xalet de Tortosa acaba amb el propietari amb un tret a la mà

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones relacionades amb un robatori amb violència i intimidació en un xalet de Tortosa que va acabar amb el propietari de l'habitatge ferit d'un tret a la mà.

Segons ha avançat Ebredigital i ha pogut confirmar l'ACN, els fets van passar aquest dissabte a quarts d'onze de la nit en una casa situada al barri de Jesús, a tocar de la C-12 al punt quilomètric 21. Al lloc dels fets els policies hi van trobar algunes eines utilitzades en el robatori, en el qual hi haurien participat un mínim de quatre persones. Els assaltants haurien marxat tant a peu com amb un vehicle, que va ser posteriorment localitzat.

Durant la fugida, els Mossos van poder atrapar i detenir dos dels assaltants, que es troben en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial. La policia manté oberta la investigació.

