Estabilitzat l'incendi de Tortosa: afecta 75 hectàrees i s'hauria originat per una crema de branques d'olivera

Els Bombers han donat per estabilitzat aquest dimarts a les 17.38 hores l'incendi que crema al coll de l'Alba de Tortosa. Les flames s'han iniciat cap a un quart d'onze del matí al barranc del Racó de l'Ermita a la serra de Cardó-Boix. L'incendi ostenta aproximadament un perímetre de 5,5 quilòmetres i els efectius treballen sobre una superfície de 90 hectàrees, si bé els Agents Rurals estimen que les flames n'han afectat unes 75.

L'operatiu és de 56 dotacions terrestres i quatre aèries. S'han evacuat sis persones de dues masies i els treballadors de la central eòlica propera, que ha aturat l'activitat. Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que hauria començat per la crema de restes vegetals en una finca propera que s'està desermant.

El foc s'ha originat en una zona d'antics conreus on s'arriba des del polígon Catalunya Sud. Els bombers però han trobat problemes per accedir des d'allí en un primer moment amb vehicles pesants. Això ha obligat a treballar des de la part superior i no des de sota, com resultaria òptim, segons ha explicat el cap de la regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito. També, ha condicionat l'operatiu en un primer moment la necessitat de destinar efectius a evacuar les persones d'una zona «on no havien d'estar».

Les flames han cremat el fons del barranc del Racó de l'Ermità. Un cop l'ha creuat s'ha propagat molt ràpidament. S'ha format un pirocúmul que ha provocat dues acceleracions de l’incendi així com una gran fumera visible des de diferents punts de les Terres de l'Ebre. A partir de migdia, el vent de marinada ha empès el foc cap al nord i l'oest que cap al vespre es podria reforçar el mestral.

Segons han apuntat els bombers, les tasques d'extinció han estat «complexes» perquè l’incendi s'ha propagat molt ràpidament un cop ha creuat el barranc on s'ha originat, una àrea d'antics conreus als quals s'accedeix per una zona propera al polígon Catalunya Sud de Tortosa.

Els accessos han presentat dificultats als vehicles pesants i l'extinció s'ha hagut de plantejar des de la zona superior de l'incendi, «cosa que no era l'estratègia òptima». De fet, el comportament de la flama i la gran columna de fum generada per un canvi de vent ha obligar, per una estona, a ressituar personal de l'operatiu d'extinció.

El fet d'haver de de realitzar les tasques d’extinció des del cim de la carena, on hi ha un parc eòlic, ha obligat a treballar amb foc tècnic per redirigir l'incendi i evitar-ne l'expansió, alhora que també permet treballar sense haver de fer servir aigua.

A dalt del flanc esquerre hi havia conreus que també han ajudat a ancorar l'incendi. S'ha atacat especialment el flanc dret per evitar que s'obrís excessivament i saltés la pista de la central eòlica. Els camins i pistes, oberts, han facilitat d'accés dels equips d'extinció, segons ha destacat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Salvadó.

«És un incendi relativament petit pel que fa a superfície i, per sort, no hi ha cap afectació a les persones», ha apuntat, per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. En les tasques hi ha treballat fins a 97 bombers amb disset 17 vehicles aigua, set mitjans aeris -un d'ells de coordinació-, així com dos vehicles i voluntaris de l'ADF del Perelló, Mossos d'Esquadra i policia local de Tortosa. La proximitat a la badia del Fangar ha facilitat el treball dels mitjans aeris. Tot i això, caldrà treballar tota la nit per evitar represes. El telèfon d'emergències CAT112 ha rebut més de 150 trucades de ciutadans alertant d'aquest incendi.

«Evidències d'activitat humana»

Els Agents Rurals, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes del foc, han trobat a la zona d'inici «evidències d'una possible activitat humana». Concretament, ha apuntat el cap d'àrea regional del cos a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Garcia, treballen amb la hipòtesi que l'incendi s'hauria originat per la crema de branques d'olivera d'una finca erma que s'estava posant en activitat.

«El dia permetia fer-les però les mesures de precaució obligatòries no les han complert. Això, segurament, ha estat la causa», ha apuntat Garcia, tot recordant la necessitat i obligació d'aplicar-les estrictament per evitar aquest tipus d'episodis i incórrer en possibles responsabilitats administratives i judicials. Els Agents Rurals, en aquest sentit, admeten que el titular de l'activitat hauria comunicat i tindria permís per fer aquesta crema, i que la investigació es pot acabar centrant en el possible incompliment de les condicions.

