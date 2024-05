Tortosa acollirà el Fòrum Cultura i Ruralitats del 4 al 6 de juny

Tortosa acollirà del 4 al 6 de juny la setena edició del Fòrum Cultura i Ruralitats, que impulsa el ministeri de Cultura en col·laboració amb l'Ajuntament de Tortosa i la Diputació de Tarragona. La programació se centrarà principalment al Teatre Auditori Felip Pedrell i al Museu de Tortosa.

L'edició d'enguany porta per títol 'Escenaris d'aigua. Cultura, reptes mediambientals i diàleg intergeneracional'. Entre els ponents hi ha el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí; la guanyadora del Premi Goldman -conegut com el 'Nobel' de l'ecologisme- Teresa Vicente, o Eduard Trepat, impulsor de l'Agenda Rural a Catalunya.

